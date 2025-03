La muerte de la reconocida actriz Margalida Castro desató una ola de tristeza en la televisión colombiana. Miles de seguidores y sus colegas lamentaron la partida de la icónica actriz de telenovelas, películas y obras de teatro.

La santandereana falleció a los 83 años de edad, y la noticia fue dada en ese entonces por su mánager, quien lamentó con profunda tristeza lo sucedido, e indicó que la causa de su muerte fue un cáncer, descubierto hace poco.

“Se me fue la Monirri de mi alma (como yo le decía) se nos fue a los colombianos “la señora actriz”, un baluarte de la cultura colombiana quien cumplió 60 años de carrera artística regalándonos personajes inolvidables”, explicó Claudia Serrato, mánager de la artista.

Margalida es recordada por papeles como Sussy Borda de Lavalle, en ‘Gallito Ramírez’; Doña Custodia, en ‘Dulce Ave Negra’; Elida Pérez, en ‘Música Maestro’, y muchas producciones más.

Recientemente, se conocieron nuevos detalles sobre los últimos días de vida de la actriz. El formato ‘Expediente Final’, de Caracol Tv, se encargó de recopilar información sobre el caso de salud de la actriz. El programa aseguró que la santandereana en el pasado luchó una gran batalla contra el cáncer de colon.

Después de vencer esta grave enfermedad, Margalida habría comenzado a enfrentar otros problemas con su cuerpo, especialmente en su espalda.

“Llorando. Con Margalida conversamos y me dijo ‘yo me siento muy mal, mi salud viene deteriorándose bastante”, aseguró Javier Sosa Ruiz, cercano a la actriz colombiana, a ‘Expediente final’.

Por su parte, la manager de Castro indicó que en sus fotos de cumpleaños la vio bastante deteriorada, con un mal semblante, sin embargo nunca se imaginó que esto fuera a desencadenar en su muerte.

Según narraron, Margalida Castro por esos días tuvo náuseas y su piel tomó un tono pálido, por lo que decidió acudir al hospital para recibir atención médica. Una vez allí, los médicos le realizaron exámenes y descubrieron que el cáncer había regresado, pero esta vez en el páncreas, y ya no había nada que hacer por la actriz.

La colombiana pasó 24 días internada en el Hospital Universitario Nacional de Colombia, donde no mostró mejoría ni evolución de su enfermedad.

“Me parece que ella no expuso esa experiencia socialmente, cosa que me parece muy respetable, muy loable, me parece muy inteligente, porque, antes que nada, independiente a una enfermedad o algo así, hay que recordar a las personas por lo que realmente son”, dijo al programa su colega Luis Eduardo Motoa, recordado por su papel como Carlos Alberto Franco en ‘Padres e hijos’.

Por su parte la actriz Diana Ángel comentó: “Fue una mujer que tuvo que atravesar un montón de historias de vida muy duras, o sea, ella pasó por lugares de reposo, por clínicas, le pasó de todo en la vida”.

“Más que una despedida, para mí es un honor haber podido darle algunas palabras que llevo en el alma también porque ella será para siempre para mí un motivo de inspiración y de amor”, enfatizó el actor Juan Pablo Espinosa, en el programa del canal Caracol.