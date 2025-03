En medio de toda la euforia generada por las carnestolendas 2025, ocurrió un hecho que en medio de tanto bullicio pasó algo desapercibido.

El pasado 2 de marzo, pleno Domingo de Carnaval, se realizó la última fiesta en la discoteca Frogg Leggs.

Este lugar querido por los amante de la música alternativa y Disco, ha cerrado sus puertas, y con ello prácticamente se le dice adiós a recuerdos discotequeros en Barranquilla.

Las redes sociales han estallado pidiendo a su propietario que vuelva a abrir, un clamor al que se han sumado varios artistas.

Sobre este cierre, Víctor Ariza, productor de proyectos alineados al entretenimiento y propietario de Frogg, le dijo a EL HERALDO que esta discoteca ya cumplió una etapa. “La gente nos está pidiendo que reabramos puertas, no hay un plan en este momento, pero hay un detonante de empezar a pensar si lo volvemos a abrir o no, y de eso no te voy a hablar en la entrevista, pero si sucede, vamos a tener que pensarlo seriamente porque se ha despertado una nostalgia en la ciudad en torno a esa época discotequera que vale la pena no dejar morir”.

Es precisamente esa nostalgia la que lleva a Ariza a evocar las grandes fiestas que se hacían allí en el negocio ubicado en la calle 93 con carrera 43. “Frogg Leggs nace el 2 de noviembre de 1995, hace casi 30 años, y se convirtió en una forma de ver la historia a través de una óptica particular. Vimos pasar las tendencias, la moda y la música. Nosotros fuimos un caso particular, en el 95 mientras reinaba el merengue, armábamos la fiesta con Barry White, Bee Gees, Gloria Gaynor y Donna Summer, se combinaba con la música Disco europea y con Pies descalzos de Shakira que recién salía del horno”.

Cortesía Discoteca Tropique Gran Centro (1991). Otra discoteca que marcó la pauta fue Tropique, con sus sedes en Gran Centro y Villa Campestre, donde emisoras como ‘Radioactiva’ realizaba grandes eventos.

Entre los eventos memorables de esta discoteca estaban los ‘Jueves de Frogg’, la fiesta de los países, la de colores y la de Halloween. “La música noventera tiene grandes exponentes y por la presión de la gente empezó a permear la música tropical en la discoteca, la primera canción de ese estilo que sonó en Frogg fue En Barranquilla me quedo, algo que todos celebraron. Recuerdo que en nuestras fiestas especiales debíamos cerrar la puerta porque se llenaba impresionantemente”.

El interrogante que ahora retumba por la mente de Víctor Ariza es si reabrirá la disco, si la trasladará a otro lugar o si definitivamente no va más, qué pasará, es algo que solo el tiempo lo dirá. “Hay un diálogo en la ciudad sorprendente, algo que es muy halagador, saber que tras la decisión de cerrar el local, vino una avalancha de gente, que pasó incluso al local por vasos, muebles y muchos otros recuerdos, pero como te digo no tengo una respuesta clara ahora”.

¡Qué tiempos aquellos!

Álvaro Machado, quien desde 1976 estuvo en la tornamesa de las más importantes discotecas de la ciudad, recordó que los primeros negocios que funcionaron en la ciudad carecían de luces. “Algunas como Disco 96 evolucionan el concepto y ya no son más visibles, con más luces, luego vienen propuestas como Sexton con los videos en pantalla gigante. La música Disco, Rock y Pop predominaba con artistas como Village People, Bee Gees, Barry White, Gloria Gaynor o Donna Summer. Lo que más añoro de esa época es la música, marcó a toda una generación, al punto que hoy en cualquier fiesta se hace la hora loca y estas canciones son protagonistas”.

Machado rememora que uno de los eventos más taquilleros surgió a través de la película Saturday Night Fever con John Travolta. “Se hacían concursos para evaluar bien quién se asemejaba más al modo de bailar de John Travolta en esta gran película. También hubo muchas cintas que influyeron bastante en este tema de la música, como Flashdance o Grease (Brillantina). Aquí hubo mucha influencia de la música country con la película El Macho (Un Cowboy de la ciudad) con John Travolta, pero también estuvo el breakdance. Hubo una película, Gracias a Dios es viernes, que fue también influyente con su banda sonora”.

Cortesía Discoteca Baja Beach Club (1994). Al principio las discotecas contaban con poca iluminación, invitando al concepto nocturno. Sin embargo, en la década noventera el show de luces, era el gran atractivo.

Camilo Castillo, quien fue un constante asistente a las grandes discotecas de la ciudad contó que hubo shows memorables en los que se hacían muchas coreografías y concursos.

“Además de Travolta otro que se robaba la atención era el dúo alemán de Pop Mili Vanili, Boney M y Michael Jackson. Recuerdo que cada vez que se ponía una canción del Rey del Pop todos salíamos a la pista a imitar sus pasos, porque en ese entonces sus videos impactaron mucho, especialmente Thriller”.

Por su parte, Armando Tinoco recordó que algunos grupos de baile que surgían en los colegios pedían pista en discotecas como Sexton. “Armaban sus coreografías que eran muy bien valoradas, sobre todo porque surgían a partir de los éxitos del momento. Algunos incluso intentaban caminar por las paredes y se lanzaban del segundo piso a través de unas cuerdas”.

Cortesía Coreografías únicas. Los estudiantes de los distintos colegios de Barranquilla y Soledad se las ingeniaban para montar llamativas coreografías con grupos de la época, entre estos Milli Vanilli.

Minitecas inolvidables

Oswaldo Yépez, mejor conocido como ‘Owy DJ’ en la discoteca Sexton se convirtió en pionero de las minitecas que se hacían los domingos, entre la 1:00 p. m. a las 7:00 p. m.

“Junto al fallecido Jairo Machado (QEPD) tuvimos la idea de crear esas minitecas que con el tiempo se coonvirtieron en un hit, había un cover económico, el juego de luces era algo clave y recuerdo bien que los colegios eran protagonistas, se les alquilaba el lugar para que ellos hicieran sus eventos y recogieran fondos para sus excursiones de fin de año”.

Víctor Buelvas ‘El Terror’, fue el primer DJ de la discoteca Lime Light, inaugurada en junio de 1987. “Diagonal quedaba otra discoteca inolvidable, Génesis, con su DJ estrella El Jork, del que aprendí muchas mezclas. En Lime Light hacíamos minitecas que causaron impacto, era la época de las botas Rebook azules, los Pumas y los Nike, todos los chicos querían usar ese calzado. Recuerdo que las discotecas las hacíamos con los colegios Itida, el Caldas y el Iném, definitivamente era una época única”.