El empoderamiento, la confianza y el éxito hacen parte de la esencia de Paula Villadiego, una empresaria moteriana que con esfuerzo y talento se ha destacado no solo en el mundo de la moda y la bisutería, sino también por su compromiso con entregarles a otras mujeres herramientas para obtener independencia financiera y volverse líderes de sus propias vidas.

Paulycol es la marca que Villadiego ha logrado impulsar en Barranquilla, Cartagena y otras ciudades de Colombia, con el apoyo de su esposo Carlos Vargas, quien también se sumó a este sueño desde que notó que Paula cada día iba creciendo.

Aunque Paula se considera una mujer exitosa, aún le faltan sueños por cumplir, y esto es lo que la mantiene persistente en su gran proyecto.

En conversación con EL HERALDO la empresaria contó la historia de sus inicios con un pequeño emprendimiento de accesorios, que luego de un tiempo, comenzó a incorporar la moda en su marca.

Mujer con buen enfoque

Proyectándose siempre como una mujer visionaria, auténtica y líder, hace 12 años Paula decidió lanzarse como emprendedora luego de haber trabajado durante 10 años en un banco donde siempre destacó por ser muy diligente. A pesar de ese reconocimiento, esta grandiosa soñadora sentía que algo más le hacía falta para sentirse completa y realizada.

“Yo soy administradora de empresas, especialista en Finanzas, trabajé por 10 años en Bancolombia, ahí fui escalando y ascendiendo, realmente me fue súper bien. Pero un día decidí lanzarme a ser emprendedora, creé una página en Instagram que se llamaba Glam Accessorios by Pauly, ahí vendía accesorios y me acostaba tarde porque yo misma los hacía. Al día siguiente debía madrugar para ir al banco”, recordó.

“Buscando más opciones para agregar a su emprendimiento, incluyó bolsos y ropa, pero estos los obtenía de viajes que realizaba. Un tiempo después, se dio cuenta de que no le era rentable traer a Barranquilla ropa importada. “Cuando decidí vender ropa al por mayor fue donde comenzó a ser exitoso el negocio, empezamos a ver utilidades bastante altas. En ese momento mi esposo al ver que yo ya no podía sola de tanto que estaba vendiendo, se convirtió en el gerente financiero de Paulycol y decidió ser parte también de este sueño”, anotó.

Ejemplo para otras mujeres

Como cualquier persona que hace parte del sector financiero, Villadiego cada día enfrenta desafíos que a menudo le enseñan que nunca debe rendirse. Esto ha sido un gran ejemplo para otras mujeres que han trabajado de su mano y otras que ven desde afuera a una figura de éxito.

“Mi eslogan es: si vas a soñar exagera, porque creo que entre más sueños tengamos las mujeres, más desafíos enfrentamos en la sociedad, porque si empezamos a ser exitosas la exigencia de nuestro servicio y producto, aumentará sin duda. Teniendo en cuenta esta época en la que las redes sociales se mueven mucho, estamos trabajando constantemente en este mundo, buscando la visibilidad que necesitamos, por eso a diarios nos comprometemos a crear contenido de nuestra marca”, dijo.

Paula visibiliza su marca como el lugar seguro donde mujeres de todas las edades pueden encontrar prendas para sentirse lindas. Por ello, le encanta trabajar con modelos de todas las edades y considera que este también ha sido un plus.

“La disciplinada es la base de todo, porque en todo este proceso lo que nos ha hecho crecer ha sido la disciplina; además de tener mucha creatividad y no hacer lo que otras marcas hacen, siempre debemos ser auténticos y servir de ejemplo”.

Lo que inició como un simple sueño en su habitación, hoy es todo aquello que soñó y por lo que luchó durante muchos años.