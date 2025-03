En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se cumplió este sábado, la reconocida actriz, presentadora y productora de teatro, María Cecilia Botero Cadavid, ha sido nombrada Embajadora Nacional de Buena Voluntad de UNICEF.

Esta distinción para ella es algo meramente protocolario, debido a que ha estado vinculada al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia hace más de 40 años, cuando colaboró con su imagen para una campaña de lactancia materna al nacer su hijo Mateo.

Asimismo, en los últimos 7 años se ha destacado como amiga de la niñez, participando en diferentes actividades y campañas de UNICEF en Colombia en favor de la protección de los derechos de infancia en Colombia.

La actriz que en 2025 cumple 55 años de trayectoria profesional, le dijo a EL HERALDO que los celebrará con muchos proyectos y que afortunadamente en su agenda es poco el espacio libre que tiene. “Este año también cumpliré 70 años de edad y me alegra mucho llegar a esta edad y sentirme tan activa, es algo que celebro con aplausos porque no es fácil lograrlo”, dijo la actriz paisa.

En diálogo con esta casa editorial, la experimentada artista, recordada por darle voz a la abuela Alma en la película animada de Disney Encanto, compartió lo que este nombramiento representa para su vida, además de revelar detalles sobre sus próximos proyectos profesionales.

Cortesía UNICEF La experimentada actriz hace tiempo trabaja por la niñez del país.

También comentó acerca de producciones que jamás la han seducido como las denominadas ‘narcoseries’ sobre las cuales opina que es mejor vincularse a proyectos que reflejen lo mejor de nuestro país.

En 1984 hizo parte de una campaña de lactancia materna para UNICEF ¿Qué recuerdos tiene?

Imagínate, como siempre decimos las mamás, los hijos nos inspiran. En esa época se había puesto de moda que las mujeres no lactaran porque se decía que dañaba los senos o por temas de vanidad. Entonces UNICEF me preguntó si yo iba a ser madre lactante y, por supuesto, les dije que sí. Alimentar a mi hijo fue una de las experiencias más maravillosas que viví en mi maternidad, incluso me pidieron que hiciéramos una campaña que incluyó comerciales y afiches, y lo hice junto a mi esposo David Stivel y a mí hijo, estuvimos los tres demostrando la importancia de la familia.

¿Qué significa ser nombrada embajadora de buena voluntad de UNICEF?

Me parece un reconocimiento muy bonito. Yo siempre les dije que no necesitaba que me nombraran para hacer lo que hago, porque lo hago de corazón, con mucho amor y dedicación. Pero ellos quisieron hacerlo y que haya coincidido con el Día de la Mujer lo hace más especial. Ojalá tuviera más tiempo para hacer más cosas por nuestros infantes, pero este nombramiento significa más compromiso, más ganas, más dedicación, más tener como las antenas puestas en todo lo que se puede ayudar a proteger la niñez en Colombia.

¿Cuáles son las metas que tiene al pertenecer oficialmente a este programa?

Yo estoy lista para trabajar. Soy vocera hace un tiempo del programa ‘Legado Solidario’, que promueve la idea de que las personas puedan dejar en sus testamentos o seguros de vida un aporte para la infancia. Nosotros somos todos unos afortunados que hemos tenido unos padres que nos han dado las herramientas para defendernos. Nosotros mismos como mamás y papás les dimos a nuestros hijos educación, salud, todo, pero realmente hay niños que no tienen quien les dé nada, así que este programa invita a la gente a adoptar simbólicamente a la niñez y dejarles algo que represente una oportunidad en la vida. Instituciones como UNICEF merecen todo el apoyo, porque yo he trabajado con ellos en campo y he visto su compromiso y seriedad con cada peso que llega.

¿Qué representa para usted ser mujer?

¡Qué pregunta más rara! Pues la verdad, nada en especial, nada diferente a sentir que las mujeres tenemos unos privilegios especiales solo por el hecho de dar a luz un hijo, solo por el hecho de ser contenedoras. Tal vez por eso, pero del resto siento que es algo muy normal.

Cortesía UNICEF La actriz junto a Anna Azaryeva Valente, Representante adjunta de UNICEF y su hijo Mateo.

¿Qué planes tiene María Cecilia para este 2025?

Estoy por estrenar un proyecto en vivo con RCN que sería por las tardes, estoy ensayando una nueva obra con el Teatro Nacional para estrenar en mayo y arranco las grabaciones de una nueva temporada de La Primera Vez para la plataforma Netflix. Así que gracias a Dios estoy bien ocupada y bendecida.

¿Hasta qué tiempo se proyecta en el medio?

No lo sé, estoy a punto de cumplir 70 años de edad, de llegar a 55 años de estar en este camello y yo digo que estaré en la televisión y haciendo teatro hasta que el público me siga aceptando y hasta que siga teniendo ofertas de trabajo digno.

¿En qué quedó eso de ser antropóloga?

Pues, la verdad yo le debo todo a esta profesión, porque imagínate yo arranqué muy joven, estaba en el colegio, y sin embargo yo pensaba que iba a ser antropóloga, entré a la universidad, y por circunstancias de la vida tuve que dejar mis estudios y dedicarme 100 % a ser actriz. Fíjate, en ese momento me costó tomar la decisión, pero hoy miro para atrás y digo: ‘qué bueno haber tomado esta decisión de ser artista’. Yo no me imagino haciendo otra cosa diferente a la que he hecho. Ser actriz me ha dado tanta felicidad, yo soy muy agradecida porque me ha formado como persona y como profesional, me quitó la timidez tan grande que tenía, yo era una niña muy tímida, y el tenerme que arriesgar a hacer todo esto como actriz me ayudó a salir de esa timidez, de esa inseguridad.

Por último, un mensaje a las nuevas generaciones que enfrentan temores…

La valentía no consiste en no tener miedo, sino en saber vencerlo. Hay que arriesgarse y lanzarse por lo que uno quiere, solo así se logran cosas maravillosas.