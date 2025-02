Los mejores fanáticos de los cantantes no solo son los que saben las canciones del artista, también los que conocen los detalles de la vida del mismo y hasta deciden llevar una vida dedicada al famoso.

Leer también: Shakira causa euforia en la Zona T de Bogotá antes de sus esperados conciertos en El Campín

Así es la vida de Juan Uricoechea, ferviente fanático de Shakira, quien ha llegado a coleccionar hasta 10 mil objetos relacionados con la cantante barranquillera.

“Era una Shakira rockera, con canciones muy íntimas y profundas. Fue el momento en el que comenzó a hacer grandes cosas con su fundación y a despegar en su carrera internacional. Yo solo quería conocer más sobre ella”, le dijo Juan a EL HERALDO sobre un relago de su madre que recibió a los 12 años: un cassette de Pies Descalzos.

Uricoechea detalló que poco a poco fue comprando y adquiriendo de diferentes formas objetos relacionados con ‘Shak’, que es tendencia en Colombia por sus conciertos en Barranquilla y Bogotá por su ‘Las mujeres ya no lloran world tour’.

Juan, Licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Nacional, aseguró que lleva más de 20 años acumulando los objetos, que suman 300 portadas de revistas, más de 8000 artículos de periódicos de todo el planeta, postales, afiches, vinilos, elepés, muñecas, pancartas, boletas de conciertos, entre otras cosas.

Importante: Shakira anuncia que “en unos meses” será entregado colegio en Catatumbo

Fue en 2018, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla cuando llegó el momento más esperado para él: conocer a Shakira.

“Fue un momento muy rápido, pero inolvidable. Me firmó dos cosas que valen oro para mí: un LP de Pies Descalzos que encontré en Barranquilla después de buscarlo por mucho tiempo y una revista Cromos de 1998. No pude hablar con ella ni tomarme una foto, pero ese instante quedó guardado en mi corazón”, dijo.

Es profesor, actor, bailarín y coreógrafo, pero su gran pasión es Shakira. Dijo que, por temas de espacio, por ejemplo, no es fácil mantener la colección, y que por eso es muy metódico con todos los elementos.

Dijo que tiene las piezas clasificadas por tamaño y, en algunos casos, por el nombre de la publicación. “Tengo revistas muy antiguas, algunas desde 1994, aunque sé que hay ediciones aún más viejas que no he podido conseguir. Sé que existen periódicos de EL HERALDO del 93 o 94 en los que ella salió, pero hasta ahora no he podido conseguir”.

Juan, quien lleva 12 años perteneciendo al ‘Fan Club Shakira Colombia’, aseveró que la idea con los objetos es que se convierta en un museo, donde los fanáticos de la artista puedan apreciar la colección.

De interés: La historia de Dayana, la niña que llegó en ambulancia a conocer la estatua de Shakira

“Quiero que en un futuro esta colección se convierta en un museo, que la gente pueda admirar la historia; y para ello ya empecé un proceso de digitalización de los objetos, para que desde cualquier parte del mundo los fanáticos tengan una cercanía con mi colección. En mi mente siempre ha estado el pensamiento de que si uno ama a este tipo de artistas hay que hacer todo lo posible para apoyarlos, y hacer que la comunidad que se forja detrás de ellos siga sumando acciones para reflejar el amor y el cariño que se tienen por ellos, porque Shakira es parte de la historia musical del mundo y todos podemos plasmar una página de su éxito con la más mínima acción”, remarcó en otra entrevista a la revista Metro.