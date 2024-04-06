No salió nada. Junior sufrió anoche una dura y dolorosa goleada, pese a que podría excusarse en que utilizó un equipo lleno de suplentes. Pero no, por más que no jugaron los estelares, nada salva a un equipo rojiblanco que perdió feo (4-1) en el Pascual, superado por un América de Cali efectivo, que mandó a guardar las pocas opciones que generó, mostrando una efectividad del 100%.

Los errores infantiles en defensa terminaron condenando a un Junior que hizo un gran trabajo en los primeros 30 minutos, pero que a partir de ahí los goles en contra lo fueron mermando, hasta sacarlo del juego por completo.

Y es que América se veía incómodo en esos primeros minutos, al punto que los rojiblancos, que perdieron por lesión al defensor argentino Nicolás Zalazar, pudieron irse adelante en el marcador, pero una atajada espectacular de Graterol a Diego Mendoza y una mala decisión de Bryan Castrillón —dando un pase errado a Marco Pérez, cuando tenía a Vladimir Hernández solo, en posición de gol— evitaron el tanto que pusiera a ganar a la visita.

Le puede interesar: Luis Díaz y el récord que nadie le ha quitado por más de tres años

Lo que no hizo Junior, sí lo consiguió el América, que fue un equipo letal adelante. Dos llegadas y dos goles en una primera parte efectiva.

El primer tanto llegó a los 35 minutos, luego de que el argentino Rodrigo Holgado recibiera un pase englobado, para definir por debajo del arquero Jefferson Martínez, que salió en vano (1-0).

Cuando bajaba el telón de la primera parte, llegó el segundo golpe letal del local, que aumentó la diferencia en los botines de Edwar López. Error en la salida de Diego Mendoza, que pierde un balón infantil al borde del área. La pelota cae en los pies de Cristian Barrios, que deja en posición de gol a López, para que el atacante definiera con un zurdazo que metió por el primer palo (2-0).

Le puede interesar: Juan Guillermo Cuadrado estaría listo para regresar a la selección Colombia

La pesadilla continuó en la segunda parte. Marcó Pérez desperdició el descuento y América le pasó factura a Junior anotando dos goles más.

El tercero, una obra de arte del mediocampista Daniel Bocanegra, que anotó con un impecable tiro libre, y el cuarto, que nació de un nuevo error en la salida, que terminó con una definición exquisita de Cristian Barrios, ante la salida de Martínez.

Le puede interesar: A Cristian Racero se le cumplió el deseo de ver a su hijo como beisbolista

Sobre el final, una mano dentro del área —sancionada por el VAR— permitió a Junior anotar el ‘gol de la honrilla’, a través de Marco Pérez. Un tanto que maquilló una dolorosa goleada.

No hay excusa. Junior perdió feo y ahora tiene que buscar revancha el martes en la Libertadores —ante Universitario el Perú—, donde sí jugarán los titulares.

Minuto a minuto

Primer tiempo

15. Remate de media distancia de Diego Mendoza, que saca el arquero Graterol con una gran estirada.

35. Gol del América. El argentino Rodrigo Holgado recibe un pase picadito y define por abajo del arquero Jefferson Martínez.

45+1: Gol del América. Error en la salida de Junior. Diego Mendoza pierde un balón al borde del área, la pelota termina en los pies de Cristian Barrios, que asiste a Edwar López, para anotar con un zurdazo.

Segundo tiempo

50. Marco Pérez recibe un pase dentro del área, de frente al arco, y saca un remate que se va por encima del horizontal.

57. Daniel Bocanegra cobra sutilmente un tiro libre, que besa el vertical.

75. Gol de América. Tiro libre impecable de Daniel Bocanegra, que deja sin opciones al arquero Jefferson Martínez.

76. Gol de América. Otro error en la entrega, saliendo al ataque, y esta vez define Cristian Barrios, ante la salida del arquero Jefferson Martínez (4-0).

86. El juvenil Daniel Merino agarró un balón dentro del área y saca un latigazo, que exigió al arquero Graterol, que salva al América con otra gran estirada.

90. ‘Tití’ recibe un balón libre de marca y, con el arquero vencido, saca un remate pega en el horizontal. El VAR pita mano y penal.