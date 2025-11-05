En el marco de una ofensiva contra el tráfico de armas y estupefacientes, la Policía del Magdalena logró un importante resultado operativo en el municipio de Aracataca, donde fue desmantelada una presunta red dedicada al comercio ilegal de armamento.

Durante la diligencia, adelantada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), fue capturada una mujer, cuya identidad se mantiene bajo reserva mientras avanzan las investigaciones.

El coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Magdalena, explicó que en el inmueble intervenido se halló un sistema de más de 18 cámaras de seguridad, instaladas por los delincuentes para monitorear los movimientos de las patrullas y evitar ser detectados.

“Seguimos la pista de otras dos personas que podrían estar relacionadas con esta red, entre ellas exmiembros de las Fuerzas Militares y de Policía. La investigación continúa para establecer su participación en los hechos”, señaló el oficial.

Durante el procedimiento fueron incautadas 16 armas de fuego y armas traumáticas, entre ellas pistolas, revólveres, escopetas y fusiles, además de 452 cartuchos de diferentes calibres, elementos de intendencia de uso privativo de las Fuerzas Armadas y 260 gramos de base de coca.

“Estas armas y municiones son empleadas para intimidar, cometer hurtos y otros delitos. Con este resultado se golpea directamente una fuente de financiación del narcotráfico”, puntualizó el coronel Duarte.

Tanto la persona capturada como el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras la Policía continúa las indagaciones para identificar y capturar a los demás miembros de la red criminal que operaba en el norte del Magdalena.