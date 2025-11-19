El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui anunció este miércoles que la bancada del Centro Democrático no votará a favor de la salida del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que está en el ojo del huracán luego de que siete menores hayan muerto en bombardeos de las fuerzas militares en la selva del Guaviare.

Lea: Desde la Cámara denuncian que 17 menores de edad habrían muerto en bombardeos y 25 en enfrentamientos entre 2022 y 2024

“Nos parece incoherente que después de tres años de impunidad total, en los que le hemos pedido a la Fuerza Pública y al Ministerio de Defensa que actúe, y ahora que lo hacen vamos a caerles encima como si fueran los malos del paseo”, explicó el congresista.

El presidente Gustavo Petro, que esta semana también ordenó otro bombardeo contra disidencias de las FARC en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, lamentó la muerte de los menores de edad reclutados por el grupo armado y asumió la responsabilidad del ataque, que justificó para “salvar la vida” de los soldados.

Lea: “La esperanza que tenía era algún día volverlo a ver”: el lamento de un familiar de uno de los menores asesinados durante bombardeos en Guaviare

Cabe recordar que en 2019, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, bajo el gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022), renunció después de que la oposición de izquierda promoviera un debate de moción de censura en el Senado por un bombardeo en el que murieron 14 disidentes de las FARC, entre ellos siete menores.