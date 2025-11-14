La Fuerza de Las Regiones anunció en la tarde de este viernes que continuará su camino hacia la definición de un candidato único sin la participación del precandidato Héctor Olimpo Espinosa, quien se apartó del proceso.

En este sentido, la fecha para la escogencia del aspirante, que representará oficialmente al Movimiento, se mantiene para el primero de diciembre, tal como se había acordado inicialmente, mediante el mecanismo de encuesta.

“Los precandidatos Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas, reafirmaron su compromiso con la autonomía y descentralización, y reiteraron que seguirán buscando caminos de unidad”, explicó el movimiento en un comunicado.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas se cumplirá el 31 de mayo de 2026 y, de ser necesaria, la segunda se realizará el 21 de junio.

El ganador de los comicios asumirá la jefatura de Estado de Colombia el 7 de agosto del próximo año.