En un video de vigilancia quedó registrado un fuerte accidente de tránsito en la zona 9 capitalina de Ciudad de Guatemala, el pasado viernes 26 de septiembre.

El material audiovisual que se hizo viral en redes sociales muestra cuando una camioneta impacta a un motorizado por detrás. El hombre de la moto quedó atrapado entre la camioneta y la parte trasera de otro carro.

Pero lo que más indignó a los presentes es que el hombre de la camioneta volvió a tomar fuerza y chocó nuevamente el motorizado, quedando en evidencia que era un ataque directo.

X @CentraNewsGT El hombre de 70 años chocó en varias oportunidades a un motociclista

La Policía Nacional Civil (PNC) intentó detener al agresor llamado Carlos de 70 años, pero no podían, hasta que finalmente pudieron neutralizarlo.

🚨🛵 #SucesosGT | Motorista resulta herido tras ser arrollado varias veces; PNC captura a conductor en zona 9.



La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, luego de que arrollara en repetidas ocasiones a un motorista en la zona 9 capitalina… pic.twitter.com/MmSyyOOYEJ — CENTRANEWS (@CentraNewsGT) September 26, 2025

Carlos fue llevado a un juzgado para esclarecer su situación legar. Los carros y motocicleta involucrados quedaron bajo custodias de las autoridades.

Sobre la salud del motociclista indicaron que es muy grave, pero no han dado un último reporte de su salud. Medios de comunicación locales indicaron que el hombre de 70 años declaró que se sintió mal de salud y por eso los pies se le trabaron.