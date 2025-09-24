Yeiikov Linaldi Muñoz es un periodista que cubría la noticia de un accidente en la autopista Acajete-Amozoc, en Puebla, México, pero, lo que no se imaginó es que entre las víctimas del choque estaban sus hijos.
Linaldi fue como siempre a reportar en vivo para El Informante MX, el medio en el cual trabaja, cuando se dio cuenta que los heridos del carro marca Tsuru, eran sus hijos, exesposa y exsuegro.
En plena transmisión el comunicador social le manifestó la noticia a los cibernautas. “Mencionar que los afectados son mis hijos, mi exesposa y mi exsuegro, los que tuvieron este percance”.
Narró en el pase en vivo que el accidente fue en el cerro del Pinal, en Acajete, y el carro donde se transportaba la familia fue chocado por un Mazda de color rojo que, al parecer, quien conducía se encontraba en estado de embriaguez y huyó.
“Solicitamos apoyo a la Fiscalía para que nos pueda ayudar, en este caso, a mi familia. Porque déjenme informarles que parte de mi trabajo también es estar en estos momentos, en este lugar”, comentó.
Informó que uno de sus hijos fue llevado al hospital porque sufrió una desviación de su mandíbula, y otro está grave. Su exsuegro se encuentra en estado crítico.
“De antemano, les damos muchas gracias a los seguidores que están aquí activos, apoyándonos en estas transmisiones. Muchas gracias y estamos a la orden. Desde Puebla, México, Jacob Linaldi”, se despidió de la transmisión.
Medios locales detallaron que las autoridades se encuentran en investigación para dar con las razones del accidente automovilístico.