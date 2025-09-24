Yeiikov Linaldi Muñoz es un periodista que cubría la noticia de un accidente en la autopista Acajete-Amozoc, en Puebla, México, pero, lo que no se imaginó es que entre las víctimas del choque estaban sus hijos.

Linaldi fue como siempre a reportar en vivo para El Informante MX, el medio en el cual trabaja, cuando se dio cuenta que los heridos del carro marca Tsuru, eran sus hijos, exesposa y exsuegro.

En plena transmisión el comunicador social le manifestó la noticia a los cibernautas. “Mencionar que los afectados son mis hijos, mi exesposa y mi exsuegro, los que tuvieron este percance”.

Narró en el pase en vivo que el accidente fue en el cerro del Pinal, en Acajete, y el carro donde se transportaba la familia fue chocado por un Mazda de color rojo que, al parecer, quien conducía se encontraba en estado de embriaguez y huyó.

“Solicitamos apoyo a la Fiscalía para que nos pueda ayudar, en este caso, a mi familia. Porque déjenme informarles que parte de mi trabajo también es estar en estos momentos, en este lugar”, comentó.

Periodista cubrió el accidente donde resultaron heridos sus hijos y expareja

Informó que uno de sus hijos fue llevado al hospital porque sufrió una desviación de su mandíbula, y otro está grave. Su exsuegro se encuentra en estado crítico.

“De antemano, les damos muchas gracias a los seguidores que están aquí activos, apoyándonos en estas transmisiones. Muchas gracias y estamos a la orden. Desde Puebla, México, Jacob Linaldi”, se despidió de la transmisión.

Medios locales detallaron que las autoridades se encuentran en investigación para dar con las razones del accidente automovilístico.