El Heraldo

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, denunció ayer que una ONG fue asaltada por un grupo de delincuentes en la población antioqueña de Apartadó y se llevaron una memoria electrónica que contenía una lista de los nombres de los campesinos postulados a la restitución de tierras que les fueron arrebatadas por miembros de grupos armados al margen de la ley.

El alto funcionario gubernamental le envió una misiva al director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, poniendo en su conocimiento el asalto.

Así mismo, le expresa su preocupación por las amenazas y atentados de que han sido víctimas los labriegos dueños de las tierras a restituir.

El robo, que se convierte en una alerta para salvaguardar la vida de los postulados, ocurrió el pasado 17 de enero en la Asociación de Víctimas para la Restitución y el Acceso a Tierras: tierra y vida.

El Ministro pidió al general adelantar una investigación al respecto y tratar de recuperar la memoria electrónica con la delicada información.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Agricultura recuerda que el año pasado fueron asesinados dos líderes de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras del Urabá, identificados como Alberto Valdez Martínez y Hernando Torres, y dos más fueron víctimas de atentados: Fernando León Enamorado y Óscar Mausa.

Los hechos, según la carta enviada al Director de la Policía, sucedieron así: 'un hombre irrumpió en las instalaciones de la Asociación de Víctimas para la Restitución y el Acceso a Tierra: tierra y vida, con sede en el municipio de Apartadó, y después de preguntar por las abogada de la Asociación, aprovechó que la secretaria se encontraba sola y le arrebató una memoria USB que contenía información confidencial del proceso de restitución de tierras'.

Restrepo advierte, además, que 'varios integrantes de la asociación han recibido amenazas contra su vida e integridad personal, incluida la abogada, que por suerte no se encontraba en ese momento en las oficinas'.

Finalmente, destaca que la fundación Forjando Futuros rechaza el hecho y continúa haciendo hincapié en las medidas que deben ser adoptadas por las autoridades para brindar seguridad a las víctimas en el país.