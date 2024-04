Con cuatro testigos arrancó juicio de Daniel Sancho

Con la declaración de cuatro de los cerca de 50 testigos se inició el juicio contra el español Daniel Sancho por el crimen de Edwin Arrieta.

Le sugerimos: “Sancho llegó a Tailandia con la intención de acabar con la vida de Edwin”

EL HERALDO conoció que los primeros testimonios que estaban agendados para esta etapa procesal correspondían a los de la persona que trabajaba como recolector de basura y que encontró parte de los restos del cirujano colombiano. Además durante esta jornada también se presentará ante el juez el encargado de alquilar motocicletas, pues en una de esas se vio a Sancho con Edwin Arrieta.

Lea: Juicio de Daniel Sancho en Tailandia: estos son los momentos claves del caso

De hecho ese momento quedó grabado en video y habría sido la última imagen con vida del colombiano, pues, al parecer, en esa moto alquilada lo llevó a la villa que había reservado y donde posteriormente acabó con su vida.

De interés: Un menor es asesinado en el barrio Los Robles en medio de atraco

Por otro lado, este medio confirmó que en el tribunal se escuchará el testimonio del recepcionista de El Panviman Resort Koh Phangan, donde habría reservado Edwin varias noches para pasar con el acusado.

Lea además: “Entregado a su familia”: así era Juan Coronado, asesinado en El Parque

Se trata de un lujoso hotel que había pagado el colombiano para hospedarse con Sancho, sin embargo, fue asesinado antes de pasar alguna noche allí. No obstante, de acuerdo con la investigación de las autoridades, el joven de 29 años sí alcanzó a pasar una noche y de hecho fue quien hizo el check in y check out demostrando que conocía la reserva de su pareja.

Le interesa: Hospitalizan de emergencia a Jorge Glas tras aparente sobredosis en prisión

Además de los testigos, la Fiscalía también leerá los cargos que sele imputan a Sancho: asesinato premeditado, destrucción de documentación ajena y ocultación del cuerpo. El español ha insistido en que está confiado en que lo van a absolver, argumentando que se trató de un accidente.