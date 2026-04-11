Los aeropuertos deben operar la cantidad suficiente de vuelos que responda a la demanda de pasajeros. Por esto hay ciudades pequeñas que tienen terminales aéreas con unas cuantas rutas a la semana, mientras que otras cuentan con conexiones con cientos de destinos nacionales e internacionales.

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Pexels Imagen de referencia de un aeropuerto.

La mayoría de las llamadas grandes ciudades, que suelen ser muy visitadas por sus atractivos turísticos, tiene aeropuertos de grandes dimensiones. El alto flujo de pasajeros obliga a ampliar cada vez más las instalaciones, sobre todo en una época en la que viajar para “conocer el mundo” está de moda.

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Los aeropuertos no solo tienen salas de embarque, pistas de aterrizaje y baños, también cuentan con una gran oferta de establecimientos comerciales para el entretenimiento de los pasajeros. Desde tiendas de ropa, calzado y tecnología hasta casinos y restaurantes de todo tipo de comida pueden encontrar los viajeros en las terminales aéreas, lo que también requiere bastante espacio de infraestructura.

Pexels Imagen de referencia de un aeropuerto.

Para saber cuáles son las ciudades que tienen los aeropuertos más grandes del mundo, la plataforma educativa ‘HowStuffWorks’ elaboró un ranking basado en datos de la Organización de Aviación Civil Internacional.

En la lista figuran los diez aeropuertos que ocupan mayor superficie total.

Los aeropuertos más grandes del mundo

En el primer lugar está el Aeropuerto Internacional Rey Fahd, en la ciudad de Dammam (Arabia Saudita), con una superficie de 299,61 millas cuadradas (776 kilómetros cuadrados).

Le sigue el Aeropuerto Internacional de Denver, en el estado Colorado (Estados Unidos), con una superficie de 53 millas cuadradas (135 kilómetros cuadrados).

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El tercer puesto lo ocupa el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, en el estado de Texas (Estados Unidos), con una superficie de 26,88 millas cuadradas (69,6 kilómetros cuadrados).

El cuarto lugar es para el Aeropuerto Internacional de Orlando, en el estado de Florida (Estados Unidos), con una superficie de 20,78 millas cuadradas (53,8 kilómetros cuadrados).

El quinto más grande del mundo es el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, en la capital estadounidense, con una superficie de 18,75 millas cuadradas (48,6 kilómetros cuadrados).

Le sigue el Aeropuerto Internacional de Pekín Daxing, en la capital de China, con una superficie de 18 millas cuadradas (46,6 kilómetros cuadrados).

El séptimo lugar lo ocupa el Aeropuerto Intercontinental George Bush, en la ciudad de Houston (Texas), con una superficie total de 17,19 millas cuadradas (44,5 kilómetros cuadrados).

El octavo puesto se lo lleva el Internacional Pudong de Shanghái, en China, con una superficie total de 15,4 millas cuadradas (39,9 kilómetros cuadrados).

En la novena casilla figura el Aeropuerto Internacional de El Cairo, en la capital de Egipto, con una superficie de 14 millas cuadradas (36,3 kilómetros cuadrados).

Por último, el décimo aeropuerto más grande del mundo, según el ranking de ‘HowStuffWorks’, es el Internacional de Suvarnabhumi, en Bangkok (Tailandia), con una superficie de 12,51 millas cuadradas (32,4 kilómetros cuadrados).