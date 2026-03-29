Un grupo de científicos encontró que tiburones cerca de Eleuthera, una de las 700 islas del archipiélago de Bahamas, tienen en sus organismos cocaína, cafeína, analgésicos, entre otras sustancias, resaltando la contaminación humana en dichas aguas.

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De acuerdo con la investigación de los científicos del Instituto de Cabo Eleuthera y aliados internacionales, estos analizaron pruebas de sangre a 85 tiburones y así conocer si les encontraban sustancias ilícitas, estimulantes o fármacos.

Esta sería la primera vez que una investigación científica revela que a tiburones se les ha encontrado cafeína y acetaminofén en el mundo y los primeros con cocaína y diclofenac a estos animales en Bahamas, publican este jueves medios locales.

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Las pruebas revelaron que a algunos tiburones se les encontró cocaína, cafeína, acetaminofén y diclofenac.

Estas sustancias fueron encontradas en 28 de los 85 tiburones en diferentes partes de Eleuthera, isla remota ubicada a 50 millas (84 millas) al este de Nassau, capital de Bahamas.

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La cafeína fue el componente que más se encontró en 27 tiburones, mientras que el acetaminofén se reflejó en tres, la cocaína en dos y el diclofenac en tres de las especies que se tomaron pruebas.

De todos los lugares donde los científicos llevaron a cabo las pruebas, en The Aquaculture Cage fue donde encontraron la mayor cantidad de concentración de químicos en los tiburones de arrecifes del Caribe.

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Los investigadores, a su vez, dijeron que The Aquaculture Cage es frecuentado por embarcaciones para practicar el buceo u operadores turísticos para excursiones para bucear con tiburones, lo que podría contribuir a la contaminación de estos ambientes.

Los hallazgos son significativos pues juegan un rol crítico en el mantenimiento de los ecosistemas marinos, y en Bahamas, específicamente, apoyan la industria del turismo a través de la conservación marina y el buceo entre tiburones.

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Aunque la investigación científica no ha revelado que las sustancias encontradas dentro de los tiburones les haya provocado algún daño físico o de salud, sí ha encontrado diferencias entre los marcadores biológicos de los animales contaminados y los no contaminados.