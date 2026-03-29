La Policía de Ecuador liberó a cuatro ciudadanos colombianos que habían sido secuestrados en la provincia costera de El Oro (sur), fronteriza con Perú, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

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Explicó que desarrollaron un operativo tras la denuncia de un secuestro extorsivo ocurrido el pasado 25 de marzo contra cuatro colombianos por los que los delincuentes exigían hasta 20.000 dólares (unos 73 millones de pesos colombianos) para su liberación.

Reimberg indicó que con equipos especializados de la Policía lograron la liberación de los secuestrados, el sábado, así como la captura de dos sospechosos, de nacionalidad ecuatoriana.

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Las víctimas fueron atendidas médicamente y entregadas a sus familiares, mientras que los detenidos quedaron a órdenes de la autoridad competente.

Operativo Libertad 361



En Machala, la UNASE, tras la denuncia de un secuestro extorsivo ocurrido el 25 de marzo de 2026, en el que cuatro ciudadanos colombianos fueron secuestrados por delincuentes que exigían hasta USD 20.000 por su liberación.



Mediante labores y un operativo… pic.twitter.com/3J8ReInJmR — John Reimberg (@JohnReimberg) March 29, 2026

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar “terroristas”.

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Pese a esa declaración, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.