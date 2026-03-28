El Gobierno venezolano retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos, según anunciaron este sábado un grupo de funcionarios enviados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en visita oficial a Washington.

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El encargado de negocios de Venezuela para EE.UU., Felix Plasencia, aseguró en una publicación en la plataforma X que su gobierno “recuperó” los edificios consulares venezolanos y que estos serán “rehabilitados” para ponerlos al servicio de “todos los venezolanos”.

La publicación está acompañada de varias fotos de Plasencia, acompañado por el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, y otros funcionarios venezolanos, en el edificio de la residencia del embajador de Venezuela en EE.UU.

EE.UU. asumió en 2023 el control temporal de la embajada de Venezuela y los edificios consulares del país en EE.UU. tras la disolución del “gobierno interino”, encabezada por el opositor Juan Guaidó, al que Washington reconocía como presidente legítimo del país suramericano.

El Departamento de Estado aún no ha confirmado este traspaso. La reapertura de la embajada y las sedes consulares beneficiaría especialmente a los casi un millón de migrantes venezolanos que viven en EE.UU., permitiéndoles por ejemplo obtener o renovar sus pasaportes.

El anuncio se da días después de que el Gobierno de Donald Trump relajara las sanciones impuestas a Venezuela para facilitar la reapertura de la embajada, en un nuevo paso del restablecimiento de relaciones entre ambos países.

El Departamento del Tesoro emitió una licencia que levanta algunas restricciones a las misiones del Gobierno venezolano ante Estados Unidos y a las misiones de Venezuela ante organismos internacionales que se encuentran en territorio estadounidense.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y el Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.