Decenas de grupos de personas salieron este sábado a marchar en Ciudad de México para sumarse, a miles de kilómetros de distancia, a la tercera jornada de protestas del movimiento ‘No Kings’ (No reyes), que se llevan a cabo en Estados Unidos contra el presidente Donald Trump y “el racismo” de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) hacia la comunidad migrante.

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Los manifestantes de nacionalidad mexicana y estadounidense se congregaron a partir de las 11:00 hora local (17:00 GMT) en el Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma, un punto neurálgico para las protestas de la capital, para dirigirse al Palacio Bellas Artes.

Entre banderas de México y Estados Unidos se escuchó a los contingentes coreando la consigna: “Fuera racismo, fuera Trump”, mientras sostenían pancartas con mensajes en inglés y en español contra el fascismo y la defensa a los migrantes presuntamente agredidos por agentes del ICE.

La protesta se enfocó en rechazar la figura autoritaria de Trump, quien en este segundo mandato ha endurecido su política migratoria, con la que se ha detenido a más 177.000 mexicanos y, de estos, 14 han fallecido mientras eran custodiados por ICE.

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Pese a la congestión vial que presenta hoy la capital, debido a la inauguración del Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, y la celebración del partido amistoso entre México y Portugal, la marcha seguirá su curso hacia el Palacio de Bellas Artes.

La tercera jornada de protestas del movimiento ‘No Kings’ (No reyes) comenzó este sábado en Estados Unidos, donde los organizadores prevén más de 3.300 concentraciones en los 50 estados del país.

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Las marchas también condenan el “autoritarismo” que perciben en el segundo mandato del presidente Trump, en particular por los presuntos abusos de ICE y los operativos migratorios, que en enero resultaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota.