Al menos nueve personas murieron y 47 resultaron heridas en el Líbano en nuevos bombardeos de Israel, que amenazó en la noche del martes al miércoles con ataques en el sur de Beirut y ordenó el desplazamiento forzoso de los ciudadanos.

Lea también: Asamblea Nacional de Venezuela aprobó nombramiento de Ramón Orlando Maniglia como embajador en Colombia

Los bombardeos más mortíferos tuvieron lugar en la localidad sureña de Habush, donde tres personas fallecieron y 18 sufrieron heridas; y en la población de Adloun, en la que perdieron la vida cuatro ciudadanos y otro resultó herido.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública del Líbano, otro ataque israelí contra Mieh Mieh se saldó con dos muertos y cuatro heridos; y un bombardeo contra la ciudad de Tiro con 24 heridos.

Lea también: Presidente Petro decreta tres días de duelo nacional por tragedia aérea en Putumayo

Más de 1.070 personas han muerto en el Líbano por los bombardeos israelíes desde el inicio de la guerra, que también ha provocado el desplazamiento de cientos de miles de ciudadanos.

Israel volvió a emitir “órdenes de evacuación” para el Líbano, en esta ocasión para siete zonas de los suburbios del sur de Beirut, entre ellas Haret Hreik, Yobeiri y Laylaki.

Lea también: Petro relaciona al sindicato de Ecopetrol con el uribismo en su nueva defensa a Ricardo Roa

El portavoz Avichay Adraee declaró en redes sociales que el Ejército israelí continuará atacando en esa área “la infraestructura militar” del grupo chií Hizbulá.

Por su parte, Hizbulá informó del ataque con cohetes y proyectiles de artillería contra una concentración de vehículos y soldados del Ejército israelí en la ciudad de Taybe, en el sur del Líbano, así como infraestructura militar israelí en los ocupados Altos del Golán sirios.