Desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, en una operación en Caracas, se especula sobre otros operativos en contra de otros funcionarios del Gobierno de Venezuela, como en el caso de Diosdado Cabello, denominado el número dos del chavismo, por quien la administración de Donald Trump ofrece aún recompensa.

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Sin embargo, esto no ha pasado e incluso Diosdado se mantiene como ministro de Interior del vecino país, que ahora es liderado por Delcy Rodríguez como presidenta encargada, y con el respaldo de Trump.

Pues bien, ahora se conoció que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) está investigando un general de las Fuerzas Armadas de Venezuela por narcotráfico, que estaría relacionado con capos colombianos y que sería cercano a Cabello.

De acuerdo con un informe de El Tiempo, la investigación también tiene que ver con el barranquillero Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro y cuya situación judicial y política son inciertas.

Sobre el general, el artículo del medio nacional señala que se trata de un mayor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cercano a Vladimir Padrino, ministro de Defensa, y que “ha venido escalando en la pirámide de poder hasta cargos relevantes vinculados a la fiscalización de los recursos de las fuerzas armadas”.

A este oficial se le vincula con Colombia, pues es mencionado en el caso contra dos capos invisibles colombianos: el recién capturado John Henry González, alias Medio Labio, y Pablo Felipe Prada, ‘Black Jack’, extraditado hace 8 días a Colombia desde Ibiza.

Relata el informe de El Tiempo que las autoridades francesas fueron las primeras en informarle al FBI sobre estas relaciones, pues hallaron chats encriptados en los cuales los capos mencionan al alto oficial dentro de planes para abrir una nueva ruta de narcotráfico que sale desde Puerto Carreño, en el Vichada, pasa por Venezuela, y luego termina en Europa.

“Háblale a ‘el Peludo’. Dígale que el tercero al mando de Venezuela, después de Diosdado Cabello, quiere trabajar con nosotros y nos está ofreciendo unas coberturas en agua muy buenas. El hombre quiere que bajemos a hablar con él (sic)”, se lee en uno de los mensajes. Estas pruebas fueron enviadas a la Fiscalía de Colombia.

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“Resulta de interés para este proceso la probable nueva ruta por Puerto Carreño hacia Venezuela, con destino a Centroamérica y Europa, como indica el usuario ‘José Alfredo’. También mencionan el interés por parte de un presunto general de nombre Rodrigo Guerrero Contreras de trabajar con este presunto grupo delictivo organizado, al cual describen como el tercero después de Diosdado Cabello”, se lee en el documento de la Fiscalía, en el caso del capo colombiano ‘Medio labio’, cuyo uno de los alias es ‘José Alfredo’.

También se lee en el informe de la Fiscalía, según reveló el diario nacional: “Se realizó búsqueda en portales de Internet de acceso público, con el nombre y grado del presunto general Rodrigo Guerrero Contreras, contralor de la ‘FANB’, la cual quiere decir Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es la institución militar de Venezuela encargada de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial del país”.

Con todo esto, Estados Unidos busca establecer si se trata de parte de una pista adicional sobre el caso del ‘Cartel de los Soles’, el argumento que tiene la administración de Trump para mantener preso Nicolás Maduro.

Señala el medio colombiano que ‘Medio labio’ estaría buscando un acercamiento con la DEA para hablar del tema del general venezolano involucrado en el caso.