La joven, que también ejercía como enfermera, perdió la vida tras verse involucrada en un grave accidente de tránsito mientras se movilizaba en motocicleta.

De acuerdo con información divulgada por medios locales, el choque ocurrió durante la mañana del pasado martes 3 de marzo, alrededor de las 7:50 a. m., cuando la joven transitaba por la carretera conocida en Brasilia.

Por motivos que aún investigan las autoridades, la motocicleta en la que viajaba chocó contra un automóvil particular. El impacto provocó que la mujer cayera sobre la vía. Después de caer al pavimento la joven fue alcanzada por un camión que circulaba detrás de ella en la misma dirección.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar del accidente; sin embargo, al llegar confirmaron que la influencer ya había fallecido debido a la gravedad de las lesiones.

Pero, la tragedia no terminó ahí porque el padre de la víctima, identificado como José Carlos Andrade Nogueira, llegó al sitio del accidente y presenció todo.

El hombre, oficial retirado de la policía militar, se desplazaba en un vehículo cerca del lugar y tras recibir la confirmación del fallecimiento de su hija, murió en el mismo lugar en un hecho que, según las primeras versiones de las autoridades, habría sido autoinfligido con un arma de fuego.

¿Quién era Karla Thaynnara?

Karla Thaynnara contaba con más de 40.000 seguidores en sus redes sociales, donde solía compartir contenido relacionado con motocicletas y momentos de su vida familiar.

La joven dejó una hija de siete años y fue velada junto a su padre.