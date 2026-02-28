Uno de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán alcanzó un pabellón deportivo en la ciudad de Lamerd, en el sur del país, con un balance de al menos 15 muertos, informaron las autoridades locales.

El ataque alcanzó varias zonas residenciales de la ciudad de Lamerd, en la provincia de Fars, donde había un pabellón deportivo, dos zonas residenciales y el patio de una escuela.

“Lamentablemente, hasta el momento 15 ciudadanos han muerto. Sin duda, el número de fallecidos será superior a 15 y la cantidad de heridos también es muy elevada”, dijo el gobernador de Lamerd, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr.

Algunos de esos muertos podrían ser menores, pues había niños jugando en el patio en el momento del ataque, según detalló la agencia iraní Fars.

El Gobierno iraní no ha ofrecido por ahora un balance oficial de víctimas por los ataques que Israel y Estados Unidos han realizado este sábado en Irán.

Sin embargo, estos 15 muertos confirmados por las autoridades en el ataque de Lamerd, se suman a los 85 confirmados también por autoridades locales en el ataque israelí contra una escuela femenina de primaria en la ciudad sureña de Minab.

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se registraron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que el régimen iraní respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

Israel lanzó una nueva oleada de ataques esta tarde con bombardeos contra lanzamisiles en Irán, cuyas explosiones se han sentido en la capital y otras zonas del país.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.