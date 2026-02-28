El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia en la tarde de este sábado para tratar la situación en Irán después de los ataques lanzados por EE.UU. e Israel, confirmó a EFE la presidencia rotatoria del órgano.

Irán, por su parte, respondió con ataques a Israel y a bases estadounidenses en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

El Consejo de Seguridad se reunirá de urgencia a las 16:00 horas (21:00 GMT) bajo la presidencia rotatoria del Reino Unido, que ejerce este cargo por última vez antes de que Estados Unidos asuma la presidencia en marzo.

Según un portavoz de la presidencia rotatoria, la reunión se convoca tras “la solicitud de varios miembros” del Consejo de celebrar un encuentro de emergencia para este sábado.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, urgió hoy en un comunicado “el cese inmediato de las hostilidades y una desescalada urgente”.

Guterres advirtió de que, de no producirse medidas de contención, la situación podría derivar en “un conflicto regional de consecuencias imprevisibles”.