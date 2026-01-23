Una sensación de preocupación por cómo el Gobierno de Gustavo Petro está manejando ciertos temas de interés regional como por ejemplo el trato con algunos grupos armados, la escalada de violencia y el tema de cultivos y tráfico de drogas, manifestó la representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

En su intervención, la funcionaria de la Administración de Donald Trump señaló “el presidente Petro tiene conversaciones muy productivas, pero estamos preocupados por la falta de estabilidad por la violencia, por el cultivo de estupefacientes y el tráfico de drogas”.

Así mismo cuestionó el polémico proyecto que Petro ha impulsado desde el inicio de su Gobierno: la paz total.

“El enfoque de la Administración Petro con algunos grupos puede generar muchas preocupaciones y plantea dudas sobre la impunidad para el terrorismo y otros crímenes graves. La violencia y el tráfico de drogas que realizan estos grupos. si no se limita y controla, se puede extender (...) afectando la seguridad de los colombianos y de los americanos, añadió la representante de Estados Unidos.

Como se sabe, el presidente Trump y el mandatario colombiano han tenido claras diferencias frente al manejo de los cultivos ilícitos y, de hecho, este sería el principal tema a tratar el próximo 3 de febrero cuando los jefes de Estado se reúnan en la Casa Blanca.

ONU alerta de la fragilidad de la seguridad en Colombia

Entretanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó este viernes, a través de su representante especial para Colombia, que se han logrado “avances” en la puesta en marcha del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre Bogotá y la antigua guerrilla de las FARC-EP, si bien advirtió de los “persistentes desafíos” en materia de seguridad, reintegración de excombatientes y presencia del Estado en las regiones más afectadas por el conflicto.

El representante especial de Guterres para Colombia, Miroslav Jenča, afirmó este viernes -en su primera intervención ante el Consejo de Seguridad desde que asumió el cargo el pasado octubre- que la Misión de Verificación de la ONU ha reorganizado su trabajo según el último mandato aprobado el año pasado y que centra ahora su labor en la reintegración de excombatientes y la seguridad tanto de estos como de las comunidades en zonas afectadas por la violencia.