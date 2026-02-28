Yousef Pezeshkian, hijo del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó el sábado que los intentos de asesinato de su padre no han tenido éxito y se encuentra bien. La misma suerte no corrieron el ministro de Defensa, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, quienes murieron en ataques israelíes, según apunta Reuters.

“Antes que nada, quiero decir que el estado del doctor es bueno. Hasta donde sé, esta vez los intentos de atentado no tuvieron éxito y los demás funcionarios también están a salvo”, indicó el hijo del presidente en declaraciones recogidas por la agencia iraní IRNA.

Las palabras fueron difundidas en medio de rumores sobre supuestas muertes de dirigentes iraníes en los ataques lanzados esta mañana por Israel y Estados Unidos contra Irán.

Medios iraníes han ido informando a lo largo del día del buen estado de salud de varios funcionarios del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, entre ellos el ministro de Exteriores, Abas Araqchí, y el jefe del Ejército, Amir Hatami.

Israel aseguró que también lanzó ataques con el líder supremo de iraní, Ali Jameneí, que sigue vivo “hasta donde yo sé”, según declaró este sábado el ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchí, en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News.

El funcionario iraní dio esta declaración en medio de los rumores de que varios altos cargos de la República Islámica habrían muerto en el ataque a gran escala lanzado por Estados Unidos e Israel este sábado contra el país.

De acuerdo con tres fuentes citadas por la agencia Reuters, el ministro de Defensa y el comandante de la Guardia Revolucionaria fallecieron en medio de los bombardeos israelís sobre Irán.

Estados Unidos e Israel lanzaron en la mañana del sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región, sin que hasta el momento se hayan reportado cifras de muertos o heridos.

El Ejército israelí que inicialmente informó de un “ataque preventivo” señaló posteriormente que la ofensiva se ha producido contra “decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen”

Israel ha bautizado su campaña militar como ‘Rugido de León’ y Estados Unidos como ´Furia Épica´, que busca acabar con “amenazas existenciales”, en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.