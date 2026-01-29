La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue reconocida este miércoles como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, 25 días después de que Estados Unidos capturara en Caracas a Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y los trasladara a Nueva York.

Lea: Marco Rubio amenaza con usar la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera con EE. UU.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), los distintos componentes de la FANB, encabezados por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, juraron lealtad a la líder chavista.

Delcy Rodríguez, quien dijo que este era un acto “simbólico”, hizo jurar a la FANB “ante Dios” que honrará “el sagrado juramento de defender la patria, su Constitución, sus leyes y sus instituciones hasta perder la vida si fuera necesario”.

Previamente, Cabello manifestó a Rodríguez la “lealtad absoluta” de los organismos de seguridad, al subrayar que defender la gestión de la mandataria encargada “es defender la continuidad del Gobierno y la integridad del pueblo venezolano”.

Lea: Video: estudiantes universitarios confrontan a Delcy Rodríguez para pedir liberación de presos políticos

“La reconocemos a usted como la presidenta encargada y comandante en jefe de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales”, expresó el titular de Interior.

En la misma línea, Padrino López juró en nombre de la FANB “lealtad y subordinación absoluta” a la presidenta encargada y entregó el “bastón de mando” del país, en un acto en el se aseguró asistieron 3.200 “combatientes”.

“Juramos lealtad y subordinación absoluta a la ciudadana Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela”, sentenció el ministro de Defensa.

Rodríguez asumió como encargada las funciones del Ejecutivo el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Lea: Delcy Rodríguez espera que Venezuela sea un “gigante productor” de petróleo como Estados Unidos

La mandataria encargada ha señalado que el país comienza un nuevo “momento político” y ha anunciado un proceso “exploratorio” para retomar las relaciones con Estados Unidos, que incluye la venta de crudo venezolano.

Este miércoles, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo ante el Congreso de su país que la Administración de Donald Trump no está preparando, ni tiene intención de ejecutar un nuevo ataque en territorio venezolano, pero no descartó “el uso de la fuerza” para obligar al Gobierno interino venezolano a colaborar.

Trump ha exigido “acceso total” al petróleo de Venezuela, y recientemente afirmó que el Gobierno encargado de Rodríguez ha demostrado un “liderazgo muy fuerte”.