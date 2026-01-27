La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este lunes, en un encuentro con representantes de empresas nacionales y extranjeras del sector de los hidrocarburos, que espera que su país se convierta en un “gigante productor” de petróleo, y como ejemplo nombró a Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudí.

“Tenemos que pasar de ser el país con las reservas más grandes de petróleo del planeta a ser un gigante productor, que Venezuela sea un gigante al lado de Rusia, de Estados Unidos, de Arabia Saudita, que seamos gigantes productores de petróleo. (...) Ya basta del título de tener las mayores reservas y que eso no se traduzca en desarrollo para Venezuela”, expresó.

Rodríguez encabezó un encuentro del proceso de consultas sobre la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que propuso recientemente a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), al que asistieron representantes de la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell, así como de compañías de China y Catar no especificadas, y locales.

En la reunión, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria encargada aseguró que la reforma de la ley va a permitir que el país “empiece su camino para convertirse” en un “gigante productor del mundo”.

Rodríguez afirmó que su país hoy “registra su mayor pico de reservas”.

El Gobierno chavista asegura que la reforma tiene entre sus principales objetivos incorporar un tipo de acuerdo de negocio llamado “contrato de participación productiva”, ya implementado con empresas como Chevron y que, según expertos, permite elevar la participación privada.

Rodríguez señaló durante el encuentro que este modelo ha permitido que hoy Chevron “tenga la producción más alta en los últimos 25 años en Venezuela”.

Por su parte, el presidente de la AN y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, explicó que “la única manera” de lograr que la producción petrolera “se dispare de manera exponencial” es que la “inversión extranjera llegue y de inmediato, sin ningún tipo de preocupación, pueda ingresar los recursos que se necesitan”.

En ese sentido, sostuvo que se debe reformar la ley para que puedan “venir las empresas extranjeras en un clima y en una condición de seguridad jurídica de la república y también de los mecanismos de arbitraje que se establezcan en los contratos”.

Además, el diputado chavista hizo un llamado a “ser draconianos en esta etapa compleja que vive” la nación “frente a prácticas inadecuadas”, entre las que mencionó la corrupción.

En 2025, la producción de crudo venezolana, que llegó a 1.081.000 barriles por día (bpd), sumó cinco años seguidos de crecimiento desde 2021, cuando alcanzó los 636.000, y superó a la de 2019, un promedio de 1.013.000 bpd, según cifras oficiales.