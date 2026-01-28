Canadá se enfrenta por estos días a uno de los días más fríos de los últimos años, con sensaciones térmicas de hasta -55 grados centígrados , a consecuencia de un vórtice polar situado sobre el oeste del país, lo que está causando problemas en los sistemas de transporte y eléctrico. Pero tal vez lo que más impresiona es las postales que dejas las famosas cataratas del Niágara.

Las autoridades canadienses informaron que en las provincias del oeste del país, conocidas como Las Praderas, la sensación térmica bajó hasta -55 grados mientras que en la provincia de Ontario, la más poblada del país y su corazón industrial, las cifras se han situado entre -30 y -45 grados.

Julio Cesar Rivas/EFE

Las condiciones meteorológicas obligaron a la cancelación, o retraso, de numerosos vuelos en todo el país. Air Canada, la principal aerolínea canadiense, dijo que el frío está causando retrasos en los aeropuertos de Montreal y Toronto, este último el más importante del país y uno de los más transitados de Norteamérica.

Mira como están las cataratas del Niagara, increíble pic.twitter.com/bILVkxHGe4 — S૯ცค (@sebastia_me) January 27, 2026

La situación se repite con otras aerolíneas en localidades como la ciudad de Quebec, o Halifax, esta última en la costa del Atlántico canadiense.

Julio Cesar Rivas/EFE Arboles cubiertos de hielo y nieve en las Cataratas del Niágara en su parte estadounidense.

Precisamente en la provincia de Nueva Escocia, la compañía eléctrica ha solicitado a sus consumidores que moderen el consumo ante el fuerte aumento de la demanda a medida que las temperaturas se desploman por la masa de aire ártico.

Debido a las bajas temperaturas en el Norte de América, las cataratas del Niágara se han congelado parcialmente. Hasta 60 centímetros de nieve se ha registrado.https://t.co/T8UTQr9xOX pic.twitter.com/PJZJhK7Gc7 — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) January 27, 2026

En su web, Nova Scotia Power advirtió que “está previsto que el sistema eléctrico se aproxime a su capacidad máxima” en las próximas horas.

En otra provincia atlántica, Terranova y Labrador, las advertencias son similares.

Julio Cesar Rivas/EFE Las Cataratas del Niágara congelada en su parte estadounidense, en Nueva York (EE. UU).

En Toronto, Hamilton y otras ciudades de Ontario, los centros de acogida están funcionando a máxima capacidad para atender a las personas que viven en la calle o aquellos cuyas viviendas no están preparadas para las temperaturas extremadamente bajas.

En Toronto, en cuya área metropolitana viven unas seis millones de personas, la cuarta más grande de Norteamérica, las autoridades municipales han ordenado a los refugios y centros de acogida que no rechacen a ninguna persona ya que las bajas temperaturas, especialmente durante la noche, pueden causar la congelación de extremidades en pocos minutos.

Julio Cesar Rivas/EFE Base de las Cataratas del Niágara congelada en su parte canadiense, en Ontario (Canadá).

A pesar del intenso frío, en la localidad de Niagara Falls, este sábado los turistas seguían acudiendo para fotografiar las famosas cataratas, que en esta época de año están rodeadas por un paisaje congelado.

El Servicio Meteorológico de Canadá advirtió que las temperaturas extremadamente bajas se prolongarán durante días en algunas zonas del país y que a partir del domingo se empezarán a producir copiosas nevadas en algunas de las provincias, como Ontario.