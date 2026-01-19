Un total de 235 venezolanos regresaron en un vuelo de repatriación desde Estados Unidos, el segundo del año y desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, el pasado 3 de enero, informó este lunes el Ministerio de Interior y Justicia.
Leer también: Un migrante muere en el mayor centro de detención de EE. UU., el tercero en lo que va de año
A través de sus redes sociales, detalló que del total de retornados, 219 son hombres y 16 mujeres, quienes -según la cartera de Estado- “recibieron una atención integral por parte de funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana”.
“Este pueblo está así tranquilo, en paz”: Diosdado Cabello tras cumplirse dos semanas del ataque de Estados Unidos
La aeronave de la estadounidense Eastern Airlines aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, con los repatriados, según fotos oficiales.
A juicio del Ministerio de Interior este vuelo “marca un hito al ser el centésimo operativo dentro del programa de repatriación y retorno voluntario que ejecuta el Gobierno”, una iniciativa busca facilitar el regreso de venezolanos a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria.
El pasado viernes, Venezuela recibió un avión con 199 migrantes deportados por Estados Unidos, 18 mujeres y 181 hombres, también operado por Eastern Airlines.
Importante: “Este pueblo está así tranquilo, en paz”: Diosdado Cabello tras cumplirse dos semanas del ataque de Estados Unidos
Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y se reanudó el pasado viernes, cuando se cumplieron casi dos semanas de la operación ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en suelo venezolano para capturar a Maduro.