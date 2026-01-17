Un hombre de 61 años y de nacionalidad colombiana fue detenido este sábado acusado de asestar dos puñaladas en el cuello a su expareja, también colombiana, en un parque de Madrid esta madrugada.

La agresión se produjo sobre las 00.15 horas (23:15 GMT) en un camino de un parque del distrito madrileño de Usera, al sur de la ciudad, y según las primeras pesquisas policiales el agresor atacó a la mujer en el cuello con un arma blanca que, por el momento, no ha sido encontrada, según revelan a EFE fuentes próximas a la investigación.

A pesar de que uno de los cortes la hirió de gravedad cerca de la carótida, la vida de la mujer no corre en principio peligro gracias a la rápida intervención para contener la fuerte hemorragia con gasas que efectuaron los agentes del Grupo de Atención Ciudadana (GAC) que patrullaban la zona.

Una vez llegó la ambulancia del Samur Protección Civil, los sanitarios estabilizaron a la víctima y la trasladaron con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre.