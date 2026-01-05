La vicepresidenta, Francia Márquez, salió en defensa del presidente Gustavo Petro quien ha sido mencionado en múltiples ocasiones por Donald Trump haciendo insinuaciones de una operación contra el mandatario colombiano a quien lo ha señalado de ser un “líder del narcotráfico” y de tener “fábricas de cocaína”, esto en el contexto de la reciente captura de Maduro en un sorpresivo como polémico ataque.

“Como vicepresidenta de la República de Colombia rechazo las reiteradas amenazas del presidente Trump a nuestro presidente Gustavo Petro elegido democráticamente por el pueblo colombiano. Estamos ante una amenaza a la democracia, a la soberanía nacional, a la paz y al derecho internacional”, aseguró Márquez este lunes.

Precisó que a diferencia del régimen venezolano, “el pueblo colombiano eligió a este gobierno para liderar a nuestro pueblo hacia la justicia social, la equidad, el cuidado de la vida, la dignidad y la paz”.

Le dijo al presidente estadounidense, quien el domingo le advirtió a su homólogo colombiano que se “cuidara el trasero”, que el “mandato popular, bajo ninguna circunstancia, puede ser transgredido por intereses políticos y económicos extranjeros”.

Por ello, la vicepresidenta hizo un llamado a los ciudadanos colombianos y a la comunidad internacional a “defender nuestra soberanía”. “Seguimos trabajando con el corazón bien puesto hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Trump comentó el domingo a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”, y en referencia a Petro dijo que el país está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser preguntado por una periodista si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela, Trump respondió: “A mí me suena bien eso”.