El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea nombrar a un general estadounidense para dirigir la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) en Gaza, informó este jueves el digital Axios con fuentes estadounidenses e israelíes.

Su nombramiento, según añadió ese medio, aumentará más el peso de EE. UU. en la seguridad y reconstrucción de Gaza.

La creación de dicha fuerza de estabilización se enmarcó en la resolución que fue adoptada el 17 de noviembre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que respaldó el plan de 20 puntos de Trump para Gaza.

Ese plan incluía el compromiso de reconstrucción bajo supervisión internacional y la creación de un gobierno de transición, la llamada Junta de Paz, que está previsto que esté dirigida por Trump.

La primera fase del plan del presidente estadounidense comenzó en octubre con la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás, aunque desde entonces los ataques israelíes han causado la muerte de más de 300 palestinos.

La liberación de los rehenes del grupo islamista está prácticamente completada, a falta de la devolución de los restos de un secuestrado fallecido. El penúltimo cuerpo, correspondiente a un ciudadano tailandés, fue entregado a Israel el 3 de diciembre y repatriado seis días después.

De confirmarse la previsión de que un general estadounidense dirija la Fuerza Internacional de Estabilización, Axios subrayó que Estados Unidos tendría el control no solo de la Administración transitoria, sino también de la seguridad del enclave.