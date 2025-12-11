El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo este jueves un último llamamiento a Estados Unidos para que no deje la agencia, algo que si nada cambia se producirá el 22 de enero de 2026, justo un año después de que Washington anunciara su retirada.

Le puede interesar: Más de 360 vuelos en Rusia fueron cancelados debido a un masivo ataque ucraniano con drones

“Hay cosas que solo se pueden conseguir con la OMS, relacionadas con la seguridad sanitaria, y por eso pedimos a Estados Unidos que lo reconsidere, porque el mundo solo puede estar seguro si estamos todos en el mismo barco”, afirmó el máximo responsable de la agencia sanitaria de Naciones Unidas en una rueda de prensa para hacer balance del año 2025,

La salida de Washington de la OMS, de la que hasta 2025 era el principal contribuyente, “será una pérdida para todos”, en la que tanto Estados Unidos como el resto del mundo se verán perjudicados, aseguró Tedros.

Noticia en desarrollo...