La organización Voto Latino condenó este miércoles un proyecto de ley que prohibiría a los estadounidenses tener la doble ciudadanía, e instó al Congreso a rechazar la iniciativa bajo el argumento de que obligaría a millones de personas a elegir entre sus derechos legales y su identidad.

El proyecto de Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025, presentado por el senador republicano Bernie Moreno, nacido en Colombia, aplicaría tanto a personas nacidas en Estados Unidos como a inmigrantes naturalizados, prohibiéndoles tener de manera simultánea una nacionalidad estadounidense y una extranjera.

Además, establecería que los estadounidenses que adquieran una ciudadanía distinta renunciarían en automático a la de Estados Unidos.

“Este proyecto de ley es un ataque directo al multiculturalismo que define a nuestro país”, dijo la organización en un comunicado.

Al presentar el proyecto de ley, Moreno argumentó que la medida está sustentada en la lealtad que todo estadounidense debería tener hacia el país.

Sin embargo, Voto Latino señaló que la iniciativa siembra aún más la división e “instrumentaliza el patriotismo”, al obligar a los ciudadanos con doble nacionalidad a “elegir un bando”.

La organización advirtió que la medida rompería los lazos culturales y familiares que son fundamentales para la identidad estadounidense.

“Bajo la administración actual, hemos visto cómo los legisladores republicanos se han envalentonado para imponer una narrativa sobre quién pertenece y quién no a este país”, subrayó la organización.

La organización instó al Congreso a rechazar la propuesta legislativa y en cambio centrarse en soluciones bipartidistas que defiendan los derechos constitucionales de todos los estadounidenses, independientemente de su origen.

No está claro con cuánto apoyo cuenta Moreno para que sea aprobada la propuesta de ley, que además podría enfrentarse a impugnaciones constitucionales.

La Corte Suprema dictaminó en 1967 que el Congreso no tiene la facultad, según la Constitución, de privar a una persona de la ciudadanía estadounidense sin su renuncia voluntaria, y que la ciudadanía está protegida por la Decimocuarta Enmienda.