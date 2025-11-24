Un hecho inesperado sorprendió a la comunidad de Nonthaburi, en Tailandia, luego de que una mujer de 65 años mostrara signos de vida justo antes de ser incinerada.

La mujer, que había sido declarada muerta por su familia, fue trasladada en un ataúd hasta el templo budista Wat Rat Prakhong Tham, donde sería cremada, cuando el féretro comenzó a moverse.

De acuerdo con la información entregada por el templo, el ataúd era transportado en la parte trasera de una camioneta cuando varios presentes notaron movimientos inusuales.

En un video compartido por el templo en su red social de Facebook, se observa a la mujer, cubierta con un paño blanco, moviendo ligeramente los brazos y la cabeza, lo que dejó atónitos a la comunidad religiosa.

Asimismo, Pairat Soodthoop, encargado de asuntos generales del templo, explicó al medio ABC News que todo comenzó con un sonido extraño. “Escuchamos un golpe proveniente del ataúd”, expresó. Al abrirlo, encontraron a la mujer con los ojos abiertos y golpeando las paredes del féretro. “La vimos abriendo los ojos y golpeando el lateral del ataúd. Debió de haber estado llamando durante un buen rato”, agregó.

La mujer identificada como Chonthirot, llevaba dos años postrada en cama y, según contó su hermano, había dejado de respirar dos días antes. Ante esto, la familia asumió su fallecimiento y comenzó los trámites para cumplir su deseo de donar sus órganos. Sin embargo, el hospital en Bangkok rechazó la solicitud por falta de un certificado oficial de defunción, requisito indispensable para iniciar cualquier procedimiento.

Después de este primer intento fallido, el hermano se dirigió al templo, donde realizan cremaciones gratuitas, pero nuevamente fue rechazado por no contar con la documentación exigida. Poco después, los golpes provenientes del ataúd revelaron que Chonthirot seguía con vida, lo que generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

La mujer fue trasladada de inmediato a un centro médico para recibir atención y determinar cómo ocurrió este sorprendente caso.