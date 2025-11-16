El presidente de Perú, José Jerí, recibió este domingo, procedente de Caracas, la llama que encenderá la antorcha de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, que se inauguran el próximo 22 de noviembre con una participación de más de 4.000 atletas de 17 países.

El mandatario recibió un pequeño recipiente colgante de vidrio que portaba la “llama bolivariana” de manos del presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez en un acto protocolar con otras autoridades del ambiente deportivo local.

Con esta llama, el atleta abanderado será el encargado de encender la antorcha de los juegos, después de que recorra durante toda la semana otras ciudades del país.

Durante la ceremonia, Manyari dijo que “la llama bolivariana reviste una tradición de más de 2.000 años de historia y civilización” y recordó que en los primeros juegos olímpicos de la antigüedad se dio el alto a una situación de conflicto para que “el deporte sea la bandera de paz”.

“El deporte une a todas las naciones y hoy, a través de su presencia, se enaltece la presencia de Perú a nivel regional poniendo al deporte como bandera de paz, como bandera de unidad”, afirmó Manyari al dirigirse al gobernante interino.

Los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025 se disputarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre con la participación de 4.000 atletas y 1.600 oficiales de 41 deportes y 57 disciplinas en 43 escenarios deportivos de ambas ciudades peruanas.

Los países confirmados en la competencia, algunas de cuyas delegaciones ya están en Perú, son Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana ,Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.