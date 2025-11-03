Un estremecedor caso de abuso infantil sacude a Brasil tras la ejecución de la Operación Falso Profeta por parte de la Policía Civil del Distrito Federal, que culminó con la captura de Maurício (como medida para proteger la identidad de las víctimas, no se mencionará el apellido), un pastor evangélico acusado de graves delitos.

El líder religioso, que oficiaba en una iglesia de Santo Antonio do Descoberto, Goiás, enfrenta acusaciones de haber cometido abuso sexual, tortura y maltrato físico y psicológico contra cuatro menores. Entre las presuntas víctimas se encuentran sus dos hijas biológicas, además de una hijastra y un hijastro.

De acuerdo con medios locales, los delitos habrían ocurrido en la residencia familiar durante más de diez años, entre 2010 y 2018.

Asimismo, según el reporte de las autoridades, el pastor habría abusado a tres de las menores, algunas de ellas desde los seis y siete años.

Además, el hoy capturado es señalado de obligar a las niñas a ver películas pornográficas con él y de forzarlas a presenciar los ataques a sus hermanas.

A su vez, la denuncia indica que las víctimas eran forzadas a arrodillarse sobre granos de maíz y que, después de los abusos, el agresor las obligaba a participar en un presunto “acto de purificación”, haciéndolas rezar junto a él frente a la Biblia.

Los medios locales, manifestaron que los abusos también alcanzaron al hijastro, quien, aunque no sufrió agresión sexual, fue golpeado para evitar que revelara lo ocurrido con sus hermanas, quedando con secuelas físicas permanentes.

Gracias al acompañamiento de los servicios de Protección Infantil, las víctimas pudieron presentar la denuncia. Al conocer que estaba siendo investigado, Maurício intentó suicidarse en su lugar de trabajo, pero fue detenido más tarde en un centro médico.

Actualmente, el antiguo líder religioso se encuentra acusado de delitos graves, incluyendo abuso de personas en situación de vulnerabilidad, tortura, agresión sexual y explotación sexual de menores.