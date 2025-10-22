Dos personas murieron luego de que la avioneta en la que volaban se precipitara de manera abrupta a la pista de aterrizaje en el Aeropuerto de Paramillo, ubicado en el estado Táchira en Venezuela.

Lea también: Así aplicarán los descansos de Navidad y fin de año con la nueva reforma laboral

Según el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), la aeronave intentaba despegar, sin embargo, mientras cogía vuelo dio un giro inesperado hacia arriba y de inmediato se devolvió impactando, primero, una de las alas y luego el resto de la avioneta contra la pista.

La aeronave se prendió en llamas de inmediato por lo que no hubo tiempo de rescatar a las dos personas que viajaban en ella y terminaron calcinadas, como quedó registrado en un video grabado por un ciudadano que se encontraba dentro de la pista.

Una aeronave tipo PAY1, matrícula YV1443, se precipitó a tierra durante la fase de despegue en el aeropuerto de Paramillo, estado Táchira, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).



El organismo precisó que el accidente ocurrió a las 9:52 a. m. y que los Bomberos… pic.twitter.com/a9RIZae7sv — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) October 22, 2025

Lea también: Siete jóvenes que aspiraban ser policías habrían sido las víctimas del subcomandante de La Guajira capturado por presunto abuso sexual

De acuerdo con información del INAC, el siniestro de la avioneta tipo PAY1 y de matrículas YV1443 ocurrió sobre las 9:52 a. m. (hora local) de este miércoles 22 de octubre.

“De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y el accionar de los Bomberos Aeronáuticos del mencionado aeropuerto para atender el accidente”, señaló el INAC a través de un comunicado.

Lea también: Pelea convocada por redes sociales terminó en tragedia: un adolescente murió; hay 5 detenidos

Asimismo, la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil fue activada para determinar las causas del accidente, conforme a las normas del vecino país.