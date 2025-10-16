A propósito del despliegue militar que Estados Unidos en el mar Caribe, que el Gobierno de Donald Trump asegura es contra el narcotráfico y el envío de drogas desde Venezuela hacia su país, ha servido para que las casas de apuestas abran la oportinidad de apostar sobre el mes en que se invadiría el país vecino.

El sitio de apuestas descentralizado Polymarket, que en su página web permite especular sobre eventos políticos y geopolíticos, lanzó una nueva apuesta llamada “US x Venezuela military engagement by…?”, en la que se puede apostar la posibilidad de una acción militar de Estados Unidos contra Venezuela.

De acuerdo a los datos de este portal, actualizados el 15 de octubre, los apostadores estiman en un 46 % que un enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela se produzca antes del 31 de diciembre, un 39 % para noviembre y apenas un 18 % para octubre.

BREAKING: The odds of U.S. Military engagement in Venezuela soar, as Trump authorizes CIA special ops.https://t.co/xnQGOnrI6g — Polymarket (@Polymarket) October 15, 2025

La cantidad de apuestas ha aumentado en las últimas semanas luego de que Trump asegurara que el despliegue militar continuaba. Además, este miércoles indicó que las operaciones pasarían de ser en el mar a tierra.

En la opción de Polymarket se aclara que que el mercado se revolserá solo si si se produce un hecho militar verificable entre ambas fuerzas, como intercambio de fuego, bombardeos, daños a embarcaciones o bases militares venezolanas, entre el 21 de agosto y el 31 de octubre (en el caso del contrato inicial).

También se aclara que se apuesta por la posibilidad de ataques con misiles o artillería que impacten territorio venezolano, o daños significativos entre buques militares. Pero, el uso de drones interceptados o maniobras sin impacto físico no serían suficientes para declarar un “sí”.

En cuanto el despliegue, se estima que en las últimas semanas Estados Unidos ha desplegado buques de guerra, cazas F - 35 y unidades de infantería de marina en la zona, así como la presencia de submarinos y fuerzas especiales en bases cercanas como las de Puerto Rico.