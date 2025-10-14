El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, presentó un plan para proporcionar durante los primeros 60 días de alto el fuego ayuda a Gaza, después de más de siete meses de bloqueo casi total por parte de Israel a la entrada de estos bienes básicos.

“Nuestro plan, detallado y probado, está listo”, afirmó, subrayando que hay ya preparadas 170.000 toneladas métricas de alimentos, medicinas y otros productos para poder entrar en la Franja.

Fletcher indicó que la ONU y sus socios quieren aumentar el flujo de suministros hasta alcanzar “cientos de camiones diarios” y ampliar la distribución de alimentos para llegar a los más de dos millones de gazatíes, incluidos unos 500.000 que necesitan apoyo nutricional.

Según detalló en un comunicado la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios que dirige, los trabajadores humanitarios también colaborarían en la recuperación del sistema sanitario devastado y el suministro de medicinas y servicios médicos.

Fletcher detalló que se dará prioridad a unos 1,4 millones de personas para recuperar los servicios de agua y saneamiento, y se ampliará de forma masiva la provisión de refugios para ayudar a las familias a prepararse para el invierno.

También se reabrirán espacios de aprendizaje temporal para apoyar la educación de 700.000 niños en edad escolar.

Fletcher recalcó que sería necesario que entrasen en Gaza gas de cocina y al menos 1,9 millones de litros de combustible cada semana, suministros que deberían llegar a la Franja por varios corredores, con más pasos fronterizos operativos y garantías de seguridad.

“Debemos actuar, en nombre de las decenas de miles de palestinos e israelíes que han perdido la vida en los dos últimos años y por los cientos de nuestros colegas humanitarios que murieron intentando salvar vidas”, concluyó.