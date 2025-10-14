La Casa Blanca publicó este lunes la declaración firmada por los países mediadores entre Israel y Hamás -Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía- sobre el acuerdo de paz en la Franja de Gaza, donde las cuatro naciones se comprometen a implementar el pacto para asegurar la estabilidad en la región tanto para palestinos como para israelíes.

“Juntos, implementaremos este acuerdo de manera que garantice la paz, la seguridad, la estabilidad y las oportunidades para todos los pueblos de la región, incluyendo tanto a palestinos como a israelíes”, anota el documento firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi; el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Los cuatro firmaron este lunes en Egipto un acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza en calidad de principales mediadores en el conflicto desde los ataques de Hamás contra Israel de octubre de 2023.

YOAN VALAT / POOL/EFE SHARM EL SHEIKH (Egypt), 13/10/2025.- US President Donald Trump (L) watches Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif (R) deliver a speech at the Gaza Peace Summit in Sharm El-Sheikh, Egypt, 13 October 2025. US President Donald Trump alongside Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi with leaders from more than 20 countries attend the summit in Sharm El-Sheikh. The first phase of Gaza peace plan between Israel and Hamas involves the release of Israeli hostages and Palestinian prisoners, the partial withdrawal of Israeli forces, and the delivery of humanitarian aid to Gaza. (Egipto) EFE/EPA/YOAN VALAT / POOL

“Celebramos el compromiso verdaderamente histórico y la implementación por parte de todas las partes del Acuerdo de Paz de Trump, que pone fin a más de dos años de profundo sufrimiento y pérdida, abriendo un nuevo capítulo para la región, definido por la esperanza, la seguridad y una visión compartida de paz y prosperidad”, anota la declaración.

El texto indica, además, que la “paz duradera será una en la que tanto palestinos como israelíes puedan prosperar con sus derechos humanos fundamentales protegidos”. “Nos comprometemos a resolver las futuras disputas a través de la acción diplomática y la negociación en vez de a través de la fuerza o el conflicto prolongado”, agrega.

La declaración también manifiesta que los países apoyan y respaldan “los sinceros esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza y lograr una paz duradera en Oriente Medio”.

Al cierre de la reunión de hoy, Egipto publicó un comunicado en el que afirmó que el papel de EE. UU. es una de las “garantías esenciales” para lograr la paz en la Franja de Gaza y, por extensión, en todo Oriente Medio.

La nota indicó que “el proceso de paz requiere figuras excepcionales capaces de emprender e implementar iniciativas valientes, como el presidente Trump”.

Mientras que Al Sisi trasladó al republicano la importancia de su participación en la próxima Conferencia de Reconstrucción de Gaza prevista para noviembre en El Cairo.