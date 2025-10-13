El histórico disidente cubano José Daniel Ferrer aterrizó en la tarde del lunes en el aeropuerto de Miami tras ser liberado de prisión tras un acuerdo con Estados Unidos, a donde partió al exilio.

Leer también: Después de Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, Venezuela anuncia cierre de embajada en Noruega

Se espera que Ferrer ofrezca una rueda de prensa este mismo lunes tras aterrizar en Miami desde Cuba, donde cumplía una pena de cuatro años y seis meses en una cárcel al este del país.

“Estoy muy agradecido y muy contento”, fueron algunas de las primeras palabras que pronunció al llegar a Miami, donde fue recibido por miembros de la comunidad cubana.

El congresista cubano-estadounidense Carlos Giménez aseguró que a Ferrer “lo apresaron y lo torturaron” simplemente por salir a la calle y “pedir libertad” y que es por eso que hay que luchar contra el castrismo en la isla.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba la liberación y posterior exilio a Estados Unidos se produjo tras una “solicitud formal” de Washington.

El histórico disidente cubano José Daniel Ferrer, considerado como preso de conciencia por Amnistía Internacional, abandonó este lunes la isla junto con su familia rumbo a Miami.

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) anticipó desde principios de mes que estaba dispuesto a marchar al exilio tras pasar más de la mitad de los últimos 20 años entre rejas.

También alertó en una carta manuscrita que las autoridades cubanas querían que hiciera “declaraciones ” o que pidiera “a la embajada de EE. UU. y a la Iglesia católica que inicien un diálogo”.

A la salida del país de Ferrer le antecedió un caso similar, aunque con menor repercusión mediática. En agosto, Aymara Nieto, integrante del movimiento Damas de Blanco y quien se encontraba en prisión desde 2018, también abandonó el país pero para asentarse en República Dominicana.

Importante: Líderes políticos de Florida que nominaron a Machado esperan que Trump sea el próximo Nobel de Paz

Ferrer, uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003, dejó la prisión tras meses de sufrir “brutales golpizas, torturas, humillaciones, amenazas hasta de muerte y otros tratos crueles inhumanos y degradantes”, según denunció su familia.

Su entorno señaló a finales de 2024 que el líder opositor fue hospitalizado tras haber recibido una “brutal golpiza” por parte del personal de la cárcel de Mar Verde (este de Cuba).

La familia de Ferrer publicó esta mañana una fotografía del líder de la UNPACU dentro del avión con un mensaje en el que destaca que él seguirá “la lucha hasta alcanzar la merecida libertad” de los “presos políticos” en la isla.

Marco Rubio confirmó la llegada a Miami

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la llegada a ese país del disidente cubano y le dio la bienvenida con un mensaje en la red social X.

“Bienvenidos a la libertad José Daniel Ferrer. Tras años de represión, tortura y abusos por parte del régimen cubano, Ferrer y su familia se encuentran en Estados Unidos. El anhelo del pueblo cubano por las libertades fundamentales y la democracia es una inspiración para muchos. Reafirmamos nuestro compromiso con una Cuba libre, justa y democrática", publicó Rubio.