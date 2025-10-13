Evyatar David fue uno de los 20 rehenes que liberó Hamás este lunes 13 de octubre luego de que entrara en vigor el plan de paz en Gaza, ratificado en Egipto.

Trump y sus homólogos de Egipto, Catar y Turquía firman fin de la guerra en la Franja de Gaza

El rehen israelí, de 24 años de edad, fue secuestrado por el grupo terrorista en el festival Supernova el pasado 7 de octubre de 2023, donde mataron a sangre fría a 370 personas.

Los padres de David, Avishai y Galia, supieron que el joven, quien tenía 22 años en ese entonces, había sido capturado por una foto recibida en la red social Telegram. En ella, el joven aparece con el rostro iluminado por una linterna de bolsillo.

La imagen de Evyatar David le dio la vuelta al mundo en agosto de este año cuando las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, difundió un video del israelí mostrando su extrema delgadez y cavando su propia tumba dentro de un túnel en la Franja de Gaza.

“Lo que estoy cavando es mi propia tumba”, decía David mientras utilizaba una pala contra la tierra dentro de túnel en la Franja de apenas un metro de ancho. “El tiempo se agota”, añadió.

En las imágenes se veía a David escribir en un calendario, sobre el que después recogía lo que comía diariamente.

La lista de los 20 rehenes vivos que fueron liberados por Hamás este lunes

El joven mencionó en ese momento que intercalaba lentejas o judías de un día para otro, y entre medias llegaba a pasar entre una y tres jornadas sin comer, según el vídeo.

Al final del vídeo el joven se derrumbó sobre la pala, tras pedir una tregua que le permitiera volver a casa con su familia. En el video Hamás mostraba el texto: “Solo un acuerdo de alto el fuego puede traerles de vuelta con vida”.

Ese sueño se cumplió este lunes y Evyatar David se reencontró con sus familiares y amigos tras más de dos años en cautiverio.

Former hostages Guy Gilboa-Dalal and Evyatar David have been friends since kindergarten. Finally, they are free and together again. 💛 pic.twitter.com/wQcJs3PFln — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 13, 2025

El joven fue recibido entre aplausos y llanto de alegría en el Hospital Beilinson en Israel, donde fue atendido y valorado. Allí también se vio con sus padres, hermanos y amigos.