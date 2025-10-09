El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que este jueves reunirá a su gabinete para ratificar el acuerdo de paz alcanzado con Hamás en Egipto, el cual contempla la liberación de rehenes en la Franja de Gaza y la retirada gradual de las tropas israelíes.

El mandatario calificó la firma como “un gran día para Israel” y expresó su gratitud al presidente estadounidense, Donald Trump, por su papel en la negociación. Según explicó, el compromiso de Washington fue decisivo para lograr lo que describió como una “sagrada misión” de traer de regreso a los cautivos.

Fuentes de la oficina de Netanyahu aclararon que “mañana” significa el jueves, a pesar de que el mensaje llegó en la madrugada del mismo jueves.

“Agradezco de todo corazón al presidente Trump y a su equipo su compromiso con esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes”, añadió en el mensaje, en el que también agradeció el “coraje y sacrificio” de los soldados y de las fuerzas de seguridad israelíes.

Y concluyó: “Si Dios quiere, juntos seguiremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos”.

La Oficina del Primer Ministro también informó de que Netanyahu se comunicó con Trump en una conversación “muy emotiva y cordial” y que “se felicitaron mutuamente por el logro histórico” de firmar la primera fase de este acuerdo.

Además, el mandatario israelí invitó a Trump a dirigirse a la Knéset, el parlamento de Israel.

Trump publicó en sus redes sociales que las dos partes han firmado la primera fase del plan de paz para Gaza, que implica que “TODOS los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”.

“Es un GRAN DÍA para el mundo árabe y musulmán, Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos”, agregó Trump.