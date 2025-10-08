El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes.
Noticia en desarrollo...
El acuerdo contempla la liberación de los rehenes en poder del grupo armado palestino.
