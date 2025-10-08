Corea del Sur, un país característicamente tranquilo, se ha visto conmocionado con una reciente noticia: Yoon Ji-ah, una creadora de contenido de ese país fue asesinada y su cuerpo arrojado a una maleta donde fue encontrada hace unos días.

“Nuestra preciosa Ji-ah ha fallecido. Es tan desgarrador compartir esta noticia en medio de la tristeza que parece que se está derrumbando. Ji-ah siempre ha sido una luz brillante que amaba el pan, se comunicaba cálidamente con la gente y amaba profundamente a su familia”, reza inicialmente un comunicado compartido por su familia en su cuenta de TikTok.

Instagram @z10r2

La joven de 25 años fue hallada sin vida y con signos de estrangulamiento dentro de una maleta, abandonada en una zona boscosa en una montaña del condado de Muju, provincia de Jeolla del Norte a más de 200 kilómetros de la isla Yeongjong donde fue vista por última vez y donde hizo su último live.

Lo que dijo el confeso asesino

Antes de que la policía coreana diera con el macabro hallazgo, detuvo a un hombre de 50 años señalado como el principal sospechoso de la desaparición de la creadora de contenido ya que se encontraba en el sitio.

Tras su captura se negó a colaborar, pero una vez dieron con el cuerpo admitió que la había matado, por ello las investigaciones comenzaron para tratar de buscar más información del confeso asesino.

Las primeras pesquisas arrojaron que el hombre era de apellido Choi y que se dedicaba a donar dinero a influenciadores a cambio de que estos aumentaran el número de seguidores en sus cuentas.

Instagram @z10r2

Los creadores luego firmaban un contrato para, supuestamente, aumentar la repercusión de sus perfiles. Con esa excusa este hombre se acercó a Yoon llegando a ser uno de los mayores donantes de la influencer.

TikTok (que ranquea a los espectadores de 1 a 50 siendo 50 el número para quien más aporta dinero) colocaba a Choi en el lugar 46. El sitio coreano Chozun Biz aseguró que, de acuerdo a expertos, para llegar a ese puesto se requieren donaciones de unos 100 millones de wones (70.800 dólares aproximadamente).

Choi se vendía como un prolífico empresario por lo que esta fachada convenció a Yoon y accedió a firmar el contrato. Pero pronto la coreana se enteraría que el supuesto hombre rico era en realidad una persona endeuda y hasta su casa estaba en subasta.

Una vez supo esto, la fallecida tiktoker se dispuso a disolver el contrato. Según los medios locales, fue en la isla hasta donde se le vio por última vez donde se dieron algunas discusiones entre ambos, ella queriendo terminar la relación contractual y él tratando de convencerla de que siguieran, tal como quedó grabado en cámaras de seguridad del lugar que lo muestran arrodillado.

Instagram @z10r2

Yoon Ji-ah seguía firme en su decisión y por eso sobre las 03:00 de la tarde del pasado 11 de septiembre, Choi la agredió para luego estrangularla. Antes la joven había intentado huir de un vehículo, pero el hombre se lo impidió cerrando con fuerza la puerta.

Una vez logró su cometido, tiró el cuerpo en una maleta, lo subió a su auto para transportarlo hasta la costa oeste del país y dejarlo abandonado en una montaña donde después sería encontrado.

El desgarrador mensaje de despedida de su familia

Su familia fue la que dio aviso de la muerte de la joven, de 25 años, a casi un mes de su muerte, mediante un comunicado que colgaron en TikTok junto a una foto suya.

“Ji-ah ya no está cerca, pero su amor, risa y alma cálida vivirán para siempre en nuestros corazones. Tal como soñó Ji-ah, seguirá estando a tu lado. En nombre de Ji-ah, me gustaría expresar mi más profunda gratitud. Gracias por amar a Ji-ah hasta ahora”.

Asimismo, pidieron abstenerse se especular sobre su muerte y que solo “deseen felicidad a Ji-ah”. “Nuestros corazones están rotos sin posibilidad de reparación”.

“Ella era un amanecer suave, calentando las mañanas más frías. Ella era la risa transportada por el viento y la tranquilidad en una habitación llena de gente. Ji-ah amaba el pan, se acercó a todas las almas que conoció, apreció a su familia y llenó incluso momentos ordinarios de luz”, se lamentaron.