Un video en el que aparece un elefante persiguiendo, al parecer enfurecido, a varios turistas en un río en Botswana se ha hecho viral en redes sociales en las últimas horas.

Al parecer, al elefante intentaba defender a sus crías de lo que puedo haber interpretado como intrusos. Ya se han presentado otras situaciones en las cuales estos animales se tornan violentos en ocasiones específicas.

El incidente se registró el pasado sábado 27 de septiembre. En las imágenes se aprecia a los guías locales conduciendo las canoas conocidas como makoro. Ser acercaron demasiado a una elefante con sus crías, lo que causó que un macho de la manada irrumpiera e intentara atacar a los visitantes.

Para los turistas, cuya idea era vivir una experiencia inolvidable viendo a los animales terrestres más grandes del mundo, se convirtió en un incidente que pudo haber terminado en tragedia.

El animal empezó a correr detrás de las canoas, con movimientos bruscos, señal de que estaba molesto. En el video se escucha a los viajeros gritar y se nota que el guía acelera la marcha para alejarse del lugar.

Un elefante enfurecido persiguió a un grupo de turistas en pleno safari tras acercarse a su cría. El susto fue enorme, pero por fortuna no hubo heridos. pic.twitter.com/kLb0Tyh80j — Momentos Virales (@momentoviral) September 30, 2025

A través de medios locales se conoció que ninguno de los turistas, ni los guías, resultó herido. También se confirmó los visitantes perdieron equipos fotográficos y teléfonos de alto valor. Algunos usuarios en redes sociales cuestionaron que se hayan metido al río en ese lugar, donde suelen estar cocodrilos.

Este incidente recuerda el ocurrido en enero de este año, cuando 23 personas resultaron heridas durante un festival en el sur de la India, después de que un elefante embistiera contra una multitud.

También, en julio pasado, un empresario sudafricano de 39 años murió luego de ser pisoteado por un toro de seis toneladas, en la reserva Gondwana Private Game Reserve.