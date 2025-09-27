La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió este viernes a la Corte Suprema para que revise la constitucionalidad de la orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo que marca la segunda vez que solicita a los magistrados abordar este tema.

Leer más: Precandidatos y líderes políticos rechazan la irresponsabilidad de Petro contra Estados Unidos: “Un espectáculo bochornoso que sólo obedeció a su vanidad”

Al menos tres jueces federales han fallado en contra del intento del mandatario republicano para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas indocumentadas y de inmigrantes con visados temporales, lo que contradice la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que toda persona nacida en EE.UU. es considerada ciudadana.

En la apelación citada por la CNN, el procurador general de EE.UU. D. John Sauer, considera que las decisiones de los tribunales inferiores sobre la orden ejecutiva firmada por Trump al segundo día de retornar al cargo “socavan” la seguridad fronteriza.

Le puede interesar: 500 representantes de organizaciones civiles rechazan declaraciones de Petro en EE. UU.

“Esas decisiones otorgan, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas que no cumplen los requisitos”, subrayó Sauer, principal abogado de las apelaciones del Ejecutivo estadounidense.

Esta es la segunda vez que la Casa Blanca busca que los máximos jueces decidan sobre un tema relacionado con la ciudadanía, tras la victoria que obtuvo el mandatario en junio pasado sobre el tema.

Lea también: Petro dice que se debe cambiar la sede de las Naciones Unidas a Doha porque le revocaron la visa en los Estados Unidos

Aunque la decisión del Supremo en esa ocasión sobre la orden ejecutiva no se refiere a los méritos del decreto en sí, sino que se circunscribe a la jurisdicción de los juzgados menores y a la legalidad en sus decisiones de bloquear a nivel nacional una orden del Ejecutivo, esta sí representó un logro en los intentos de Trump por cambiar la interpretación de la Enmienda 14.

El mandatario ha insistido en que ese derecho recogido en la Constitución “tuvo que ver con los bebés de esclavos” y no con los hijos de los “miles de personas que están entrando en el país” debido a esta provisión constitucional.

No olvide leer: “Nunca en ningún país la mafia tuvo tanto poder como en Colombia”: Petro tras polémica por su visa

En julio pasado, el Noveno Circuito de Apelaciones en California falló en contra de la orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por nacimiento, cuya aplicación está en suspenso en todo el país mientras se revisan los casos.

La apelación presentada este viernes ante el Supremo se refiere al fallo de la corte de apelaciones californiana y de un fallo contrario de un juez de New Hampshire.