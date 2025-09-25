Hace un año Starbucks tiene un nuevo director ejecutivo llamado Brian Niccol, quien ha implementado dos episodios de despidos masivos y cierre de tiendas este 2025.

En esta segunda ronda despedirá a 900 personas y tiendas como parte de un plan de reestructuración de US$1.000 millones para recuperarse, indicó la compañía.

Durante el año fiscal 2025 se reducirá 1%, es decir, finalizando con un total de 18,300 sucursales en los países antes mencionados.

Niccol destaca que decidió el cierre de estas tiendas porque no le veía rentabilidad. Además, quiere centrarse en hacer de Starbucks un lugar atractivo para que las personas se queden mucho tiempo y consuman.

Asimismo, quiere poner más asientos y enchufes para hacer que los clientes se sientan bien en el lugar. Indicó que cuando ya tenga un plan más claro, aumentará el número de tiendas que opera y remodelar otras 1.000.

“Los primeros resultados de las mejoras en las cafeterías muestran que los clientes las visitan con más frecuencia, se quedan más tiempo y comparten comentarios positivos”, dijo NIccol.

Sin embargo, los medios de economía describen que todos estos cambios no han tenido un impacto significativo en el desempeño financiero de la compañía de Seattle.

Igualmente, dijeron que las acciones de la compañía subieron menos del 1% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Y por el contrario, cayeron el 8% a cierre del miércoles.

También le atañen el problema a cadenas más pequeñas en EE. UU. y China, que están ofreciendo bebidas más económicas a sus clientes a un ritmo más rápido.

No obstante, la empresa se ha esforzado por aumentar sus opciones sin azúcar e introducido bebidas con proteínas.

Trabajadores de Starbucks rechazan los despidos masivos

Los trabajadores han realizado una serie de protestas para rechazar los despidos masivos.

Starbucks just announced major store closures and layoffs, making it clear things are only going Backwards at Starbucks under Brian Niccol’s leadership.



This company is NOT prioritizing baristas.



Our union is out in Chicago today to fight back. pic.twitter.com/d9b8PAfg32 — Starbucks Workers United (@SBWorkersUnited) September 25, 2025

¿Starbucks cerrará tiendas en Colombia?

Si bien Niccol no ha precisado en qué países cerrará las tiendas y habrá despidos masivos, los expertos señalan que los más afectados serán Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, aún no puede descartarse que en Colombia no se generen cierres de tiendas.