Una fuerte pelea entre pasajeros fue la causa que originó el regreso del crucero Wonder of the Seas, de Royal Caribbean, que se dirigía hacia Bahamas, al puerto de Miami, el pasado lunes 15 de septiembre.

Se conoció que en la riña se vieron involucrados varios pasajeros, quienes se ocasionaron lesiones, por lo que los tripulantes de la embarcación debieron intervenir para detener la agresión y prestar los primeros auxilios.

El crucero debió regresar a puerto, para que los pasajeros afectados recibieran atención médica y además se iniciaran las investigaciones pertinentes sobre lo sucedido por parte de las autoridades.

Sobre estos hechos, Royal Caribbean emitió un comunicado en el que mencionan: “Nuestro equipo brindó atención médica a los huéspedes adultos que participaron en una alteración a bordo, y los pasajeros están recibiendo tratamiento por sus lesiones”.

Además, el blog de Royal Caribbean compartieron el testimonio de un pasajero: “Un oficial del barco dijo que hubo al menos dos [incidentes], uno con la señora con un pie/tobillo roto, y otro con una pelea”.

Ante este pido de casos, explicaron que la Ley de Seguridad y Protección de Buques de Cruceros requiere que todas las líneas de cruceros tengan un guía de seguridad.

Una de ellas es que las denuncias de delitos se comunican a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el siguiente puerto de escala, así como al país donde están abanderados sus barcos.

“En el caso de un delito como el del hombre que presuntamente agredió y causó lesiones corporales graves, la ley federal de Estados Unidos exige que Royal Caribbean informe el incidente al FBI por teléfono lo antes posible, al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos electrónicamente y a la Guardia Costera de Estados Unidos por escrito.”, explican la empresa.